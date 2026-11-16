La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 17 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 6.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
El organismo detalló que los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI culminado en 4 percibirán sus montos este martes.
Asignación por Embarazo
El organismo oficial comunicó que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI culminado en 4 podrán cobrar este martes.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad percibirán los montos de noviembre este martes con DNI terminado en 6 y 7.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI.