Bomba en el fútbol tucumano: San Jorge puso a la venta su estadio y todo el predio deportivo El club Atlético Tucumán utiliza el predio para sus divisiones inferiores y Reserva, mientras el sector inmobiliario busca una cifra millonaria en dólares. Por Agregar C5N en









El estadio es utilizado actualmente por las divisiones juveniles de Atlético Tucumán. Redes sociales

El deporte tucumano atraviesa un duro momento, tras la noticia de la venta del estadio del Club San Jorge y el predio en 700 mil dólares. La confirmación del destino del "Expreso Verde" causó impacto en el ámbito deportivo y por la gran operación inmobiliaria en juego.

El complejo deportivo, ubicado sobre la Ruta 9, a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán, tiene además del estadio Ángel Pascual Sáez, un microestadio de básquet y cancha auxiliar, y lo usan las inferiores de Atlético Tucumán.

Quien se quede con el lugar, además de la cancha principal de la institución se quedará con cancha auxiliar de fútbol, una cancha de básquet y otros espacios recreativos, y una nave industrial de aproximadamente 1000 metros cuadrados, en el mismo inmueble.

"En venta"Porque el Club San Jorge de Tucumán vende su estadio y todas sus instalaciones. https://t.co/zHXm8h00Y6 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026 Actualmente, Atlético Tucumán utiliza las instalaciones del Ángel Pascual Sáez como sede habitual para los entrenamientos y los partidos oficiales de su equipo de Reserva y de sus divisiones inferiores. Por el momento, desde la institución no trascendieron los motivos de la venta ni se confirmaron ofertas formales.

Redes sociales El episodio que marcó el destino del Club San Jorge El club San Jorge se fundó el 15 julio del 2008 y el complejo fue construido entre 2016 y 2017 y se inauguró en octubre de 2017. Creció con la conducción de Marcelo Sáez hasta llegar al Torneo Federal A. En la final por el ascenso a la Primera Nacional frente a Alvarado de Mar del Plata surgieron diferencias con el arbitraje de Adrián Franklin, y los futbolistas de San Jorge realizaron una sentada en pleno campo de juego y se negaron a continuar el partido a modo de protesta.

El encuentro terminó con la derrota para el conjunto tucumano y el ascenso del equipo marplatense, días después, en medio de un fuerte conflicto institucional, la dirigencia tomó la drástica determinación de retirar al club de todas las competencias de la AFA. La actividad futbolística de San Jorge quedó reducida exclusivamente a las divisiones formativas de la Liga Tucumana, mientras que su estadio y el resto de sus instalaciones pasaron a ser cedidos para otros fines, como el uso habitual que les da Atlético Tucumán.