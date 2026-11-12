12 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 13 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 13 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 13 de noviembre con DNI finalizado en 4.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI culminado en 2 percibirán sus montos este viernes 13.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo oficial comunicó que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI culminado en 2.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad percibirán los montos de noviembre este viernes 13, con DNI terminado en 2 y 3.

ANSES: Asignaciones de pago único

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar con DNI terminado en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI.

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