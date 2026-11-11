Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 12 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 12 de noviembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

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Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 12 de noviembre con DNI finalizado en 1.

El organismo detalló que los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI culminado en 1 percibirán sus montos este jueves 12.

El organismo oficial comunicó que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI culminado en 1.

Las titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad percibirán los montos de noviembre este jueves 12, con DNI terminado en 0 y 1.

ANSES: Asignaciones de pago único

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena perciben sus beneficios hasta el 10 de diciembre con todas las terminaciones de DNI.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Los titulares de Pensiones no Contributivas podrán cobrar con DNI terminado en 2 Y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de diciembre, con cualquier finalización de DNI.