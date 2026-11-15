Oficial: así será el pago del aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026 Los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario junto con sus haberes del próximo mes. El cronograma contempla distintas fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI. Por Agregar C5N en









Jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por ANSES. ANSES

El calendario de pagos se extenderá durante la segunda quincena del mes.

La liquidación contempla a quienes perciben haberes mínimos y superiores a ese monto.

El importe se calcula en función de los ingresos percibidos durante el segundo semestre.

Los recibos estarán disponibles para consultar a través de los canales digitales del organismo. ANSES: los ex trabajadores recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario junto con sus haberes para el proximo mes. El calendario ya tiene fechas establecidas según la terminación del DNI y contempla pagos hasta el 23 de diciembre. Cómo será el pago del aguinaldo para jubilados en diciembre de 2026 y cuándo cobran.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el cronograma de pagos de diciembre de este año, que incluirá la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados. De esta manera, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cobrarán sus haberes mensuales junto con el medio aguinaldo antes de las fiestas de fin de año.

Además del aguinaldo, los jubilados recibirán el aumento mensual correspondiente a la fórmula de movilidad previsional, que se actualiza de acuerdo con la inflación.

Como será el pago del aguinaldo para jubilados de ANSES en diciembre 2026 Las fechas fueron previstas en la Resolución 349/2025, que aprobó el calendario anual de pagos de ANSES e incorporó expresamente la segunda cuota del aguinaldo para diciembre de 2026. El cronograma comenzará el miércoles 9 y finalizará el miércoles 23 de diciembre. El calendario contempla diferentes fechas para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los jubilados que perciben el haber mínimo y quienes superan ese monto. En todos los casos, la acreditación se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.

La segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, que comprende los meses de julio a diciembre. En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo se realiza sobre el haber previsional que corresponda, sin incorporar bonos extraordinarios que se abonen por separado.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.