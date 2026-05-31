Cuales son los nuevos topes de ingreso para AUH y SUAF de ANSES en junio 2026

Con este ajuste mensual por movilidad, millones de familias argentinas verán modificaciones en los montos que cobran y también en las escalas de ingresos permitidas para acceder a las prestaciones.

¿Cuáles son los nuevos montos máximos permitidos para AUH y SUAF de ANSES en junio 2026?.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores y topes de ingresos para las asignaciones familiares y sociales que comenzarán a regir durante el próximo mes. ¿Cuáles son los nuevos montos máximos permitidos para AUH y SUAF de ANSES en junio 2026?.

Aumento para Pensiones No Contributivas de ANSES: quiénes lo reciben y cuál es el monto en junio 2026

La actualización impactará tanto en la Asignación Universal por Hijo (AUH) como en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), luego de que el INDEC informara una inflación del 2,6%.

La asistencia económica para menores está destinada principalmente a familias sin empleo formal o con ingresos bajos, mientras que el salario familiar corresponde a trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios incluidos dentro del sistema de asignaciones familiares. Ambos programas forman parte del esquema de asistencia social y actualización automática que administra ANSES para acompañar el impacto de la inflación sobre los hogares argentinos

De acuerdo con los nuevos valores oficiales, la AUH tendrá un monto bruto de $144.959,44 durante junio de 2026 para la mayor parte del país.

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Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES depositará el 80% del total de manera mensual, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH con los controles médicos y escolares correspondientes. Además, muchas familias continuarán recibiendo complementos adicionales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

Cuánto cobran las asignaciones familiares de ANSES en junio 2026

En paralelo, el Sistema Único de Asignaciones Familiares también tendrá una actualización del 2,6% en junio. Para el primer tramo de ingresos del grupo familiar, el monto por hijo ascenderá a $72.487,93. Este esquema alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

El reajuste también modifica los límites máximos de ingresos permitidos para acceder al beneficio, ya que las escalas se actualizan periódicamente para acompañar los aumentos salariales y evitar que familias queden excluidas del sistema.

El organismo previsional recordó que es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares dentro de Mi ANSES para evitar demoras o suspensiones en los pagos. Además, el sistema realiza controles automáticos para verificar:

Datos de parentesco

Situación laboral

Compatibilidad entre prestaciones

Ingresos declarados del grupo familiar

Actualización de documentación obligatoria

En el caso de la AUH, también continúa siendo obligatorio presentar la Libreta AUH para acceder al porcentaje retenido y acreditar controles de salud y escolaridad.