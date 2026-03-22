Comercios, supermercados y hasta transporte: así podés aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en el final de marzo 2026 La nueva función de NFC de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, suma beneficios clave tanto en el transporte público como en compras en Coto. Por + Seguir en







Más promociones para la billetera virtual del Banco Provincia. Redes sociales

Cuenta DNI suma pagos sin contacto con NFC, permitiendo compras rápidas y seguras con el celular.

La tecnología se integra a descuentos y reintegros en rubros como supermercados y comercios de cercanía.

Incluye beneficios exclusivos con NFC en cadenas como Coto y Starbucks, además de transporte público.

Mantiene promos destacadas: 20% en cercanía, 40% en ferias y 25% en gastronomía, optimizando el ahorro diario. La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia sigue ampliando sus beneficios al incorporar promociones asociadas a pagos sin contacto mediante tecnología NFC. Esta función permite realizar compras de forma rápida y segura acercando el celular a la terminal, con el objetivo de modernizar la experiencia de uso y fomentar herramientas digitales en la vida cotidiana.

Además de la practicidad, esta modalidad se integra al esquema de ahorro del banco, ofreciendo descuentos y reintegros exclusivos en distintos rubros, como supermercados y comercios de cercanía. Al simplificar el proceso de pago, se busca que los beneficios impacten de forma más directa en el bolsillo de los usuarios.

cuenta DNI La incorporación del NFC también se extiende al transporte público, facilitando pagos más ágiles en los viajes diarios. De esta manera, la aplicación se consolida como una solución integral que combina innovación tecnológica con herramientas concretas para el ahorro diario.

Cómo son los descuentos particulares que lanzó Cuenta DNI en el final de marzo 2026 Para el cierre de marzo de 2026, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia refuerza su esquema de beneficios con foco en el ahorro diario y la adopción de pagos sin contacto. La principal novedad es la promoción con tecnología NFC, que permite a usuarios de Android acceder a reintegros exclusivos en cadenas como Coto y Starbucks, además de viajes en transporte público con bonificación total al utilizar esta modalidad. A esto se suman los descuentos habituales en comercios de cercanía y carnicerías, con un 20% de ahorro de lunes a viernes y un tope semanal de $5.000.

El calendario también potencia otros rubros clave: en ferias y mercados bonaerenses el beneficio alcanza un 40% de descuento todos los días, mientras que los fines de semana se mantienen los reintegros del 25% en gastronomía y en tiendas Full de YPF (sin incluir combustibles), con un tope de $8.000 semanales. Además, continúan vigentes promociones en farmacias y universidades, en algunos casos sin límite de reintegro, consolidando a la aplicación como una herramienta central para optimizar el presupuesto familiar en la última etapa del mes.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.