17 de marzo de 2026 Inicio
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De qué manera podés activar los pagos sin contacto desde Cuenta DNI

La app del Banco Provincia suma una nueva función para comprar desde el celular. También permite acceder a reintegros en distintos rubros.

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Esta modalidad habilita el acceso a descuentos en distintos rubros.

Esta modalidad habilita el acceso a descuentos en distintos rubros.

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  • Cuenta DNI incorporó pagos sin contacto con tecnología NFC, permitiendo abonar desde el celular sin usar tarjeta física.
  • Para activarlo hay que actualizar la app, elegir una tarjeta, configurarla como predeterminada y habilitar la opción NFC.
  • El sistema funciona acercando el teléfono a un lector compatible, siempre con NFC activo y tarjeta vigente asociada.
  • Los pagos desde la app permiten acceder a descuentos como 20% en comercios de cercanía, 25% en gastronomía y 40% en ferias durante marzo 2026.

El Banco Provincia sumó una nueva herramienta a su billetera digital Cuenta DNI que permite pagar sin contacto desde el celular. Este sistema utiliza tecnología NFC y facilita las compras en comercios adheridos sin necesidad de usar tarjetas físicas.

Elegir la modalidad adecuada puede marcar una diferencia en el resultado.
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Además de la comodidad, esta modalidad habilita el acceso a descuentos en distintos rubros como supermercados, gastronomía y ferias. Los usuarios que utilicen la app pueden aprovechar reintegros durante marzo, siempre que realicen los pagos directamente desde la aplicación.

cuenta DNI

Cómo activar los pagos sin contacto con Cuenta DNI

Para comenzar a utilizar esta función es necesario contar con la última versión de Cuenta DNI instalada en el celular. Una vez actualizada la app, el usuario debe ingresar con sus datos y validar su identidad, en caso de que el sistema lo solicite.

Luego hay que seleccionar una tarjeta dentro del menú principal, en la sección correspondiente, y establecerla como medio de pago predeterminado. Con ese paso completo, se puede habilitar la opción “Pagar con NFC” desde la pantalla principal.

El uso es simple: al momento de abonar, solo hay que acercar el teléfono al lector del comercio y esperar la confirmación de la operación. Para que funcione correctamente, el dispositivo debe tener NFC activo y el local debe contar con un sistema compatible.

También es importante que la tarjeta esté vigente y asociada a la cuenta. En caso de utilizar otro medio de pago, como la tarjeta física, no se aplican los beneficios de la billetera digital.

NFC

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo, la aplicación del Banco Provincia mantiene promociones en distintos rubros para quienes paguen desde la app.

Entre los beneficios más relevantes se encuentra el 20% de ahorro en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. También hay un 25% de descuento en gastronomía los fines de semana, con un límite de $8.000 semanales.

En ferias y mercados bonaerenses, el descuento alcanza el 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana. A esto se suma un 10% de rebaja en librerías los lunes y martes sin límite, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

Para acceder a estos beneficios es necesario pagar mediante la app utilizando opciones como QR, clave o link de pago. Los reintegros se acreditan de forma automática y pueden consultarse en los movimientos de la cuenta.

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