Cuál es el beneficio particular que tiene Cuenta DNI para ahorrar $8.000 por semana en marzo 2026 La billetera del Banco Provincia amplía los días de ahorro y suma mayor flexibilidad, lo que permite a los usuarios organizar mejor sus compras y aprovechar al máximo los beneficios del mes.







Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses. Banco Provincia

Estas iniciativas buscan optimizar el presupuesto familiar, facilitando tanto la compra de productos esenciales como el consumo recreativo durante marzo de 2026. Este mes, la billetera digital del Banco Provincia presenta una novedad pensada para optimizar el presupuesto familiar en las compras diarias. Se implementa una promoción especial en comercios de cercanía, incluyendo rubros esenciales como carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio estará vigente durante cinco días y contará con un tope de reintegro semanal de $5.000, ofreciendo más oportunidades para que los usuarios aprovechen descuentos en productos de la canasta básica.

De manera complementaria, la aplicación mantiene su enfoque en el sector gastronómico. Todos los fines de semana del mes, los usuarios podrán disfrutar de un 25% de descuento en locales adheridos, alcanzando un ahorro de hasta $8.000 por persona. Esta iniciativa busca fomentar el consumo en salidas recreativas y de esparcimiento, reforzando las herramientas de ahorro disponibles para el día a día.

cuenta dni Cuenta DNI La agenda de promociones se completa con beneficios en una amplia red de establecimientos, que incluye ferias, mercados, supermercados, farmacias y librerías. La estrategia de la plataforma asegura una cobertura integral en distintos rubros, permitiendo que el alivio económico llegue a diversos tipos de consumo. Con estas opciones activas, marzo se consolida como un período estratégico para gestionar los gastos mensuales de manera inteligente y eficiente.

Así es el descuento particular de Cuenta DNI para aprovechar por semana en marzo 2026 Durante marzo, la billetera digital ofrece uno de sus beneficios más destacados: un 25% de descuento en gastronomía todos los sábados y domingos. La promoción se aplica en una amplia red de restaurantes, cafés y locales adheridos en toda la provincia de Buenos Aires, permitiendo un ahorro de hasta $8.000 por semana y por persona. Este reintegro facilita que los usuarios planifiquen sus salidas de fin de semana con un alivio económico directo en cada cena o merienda.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.