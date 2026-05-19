Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026: quiénes pueden volver a entrar a la casa

La actual edición de Gran Hermano ingresó en una de sus etapas más decisivas tras completarse la primera fase de eliminaciones. Luego de un período marcado por salidas, estrategias y tensiones, el ciclo reactivará el ingreso a la casa mediante el repechaje para otorgar una nueva chance a quienes ya pasaron por el certamen. Este movimiento modificará por completo la convivencia actual del grupo.
Esta instancia es clave para sacudir la convivencia y obligar a los participantes que siguen en juego a recalcular todos sus movimientos. Para los eliminados, representa la oportunidad perfecta de tener revancha y volver con información del afuera. Históricamente, este tipo de instancias divide las aguas y reinicia por completo el mapa de alianzas dentro del juego.
Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026
La votación oficial del público ya quedó abierta formalmente y los ingresos se concretarán este miércoles 20 de mayo, noche en la que se definirá quiénes vuelven a la casa tras la interrupción de las galas habituales (debido a la transmisión de los premios Martín Fierro).
Esa jornada marcará el inicio de una fase diferente en el certamen, debido a que dos exconcursantes reingresarán por el voto del público, mientras que otros dos lo harán a través del Golden Ticket.
Quiénes participan del repechaje de Gran Hermano 2026
Quienes integran la votación para concretar el regreso a la competencia son:
- Brian Sarmiento
- Tomy Riguera
- Nazareno Pompei
- Franco Poggio
- Carlota Bigiliani
- Carmiña Masi
- Jenny Mavinga
- Lolo Poggio
- Kennys Palacios
- Lola Tomaszeuski
- La Maciel
- Yipio Pintos
- Grecia Colmenares
- Nick Sícaro
- Martin Rodríguez
- Danelik Galazán
Esta instancia de reingreso registrará bajas de peso. Solange Abraham y Daniela de Lucía optaron por bajarse de la postulación. La primera sembró dudas con un enigmático comunicado que disparó versiones sobre futuras propuestas o una incorporación posterior y la segunda argumentó la necesidad de enfocarse en chequeos de salud pendientes. Tampoco formarán parte de la votación los exparticipantes Gabriel Lucero y Andrea del Boca.