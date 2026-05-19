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Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026: quiénes pueden volver a entrar a la casa

El exitoso reality prepara el regreso de varios exconcursantes mediante el voto del público. Los detalles sobre las fechas clave y los candidatos para esta etapa.

Se definen los participantes que volverán a la casa más famosa.

Se definen los participantes que volverán a la casa más famosa.

La actual edición de Gran Hermano ingresó en una de sus etapas más decisivas tras completarse la primera fase de eliminaciones. Luego de un período marcado por salidas, estrategias y tensiones, el ciclo reactivará el ingreso a la casa mediante el repechaje para otorgar una nueva chance a quienes ya pasaron por el certamen. Este movimiento modificará por completo la convivencia actual del grupo.

La escena generó miles de comentarios.
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Esta instancia es clave para sacudir la convivencia y obligar a los participantes que siguen en juego a recalcular todos sus movimientos. Para los eliminados, representa la oportunidad perfecta de tener revancha y volver con información del afuera. Históricamente, este tipo de instancias divide las aguas y reinicia por completo el mapa de alianzas dentro del juego.

Santiago del Moro
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026

La votación oficial del público ya quedó abierta formalmente y los ingresos se concretarán este miércoles 20 de mayo, noche en la que se definirá quiénes vuelven a la casa tras la interrupción de las galas habituales (debido a la transmisión de los premios Martín Fierro).

Esa jornada marcará el inicio de una fase diferente en el certamen, debido a que dos exconcursantes reingresarán por el voto del público, mientras que otros dos lo harán a través del Golden Ticket.

Quiénes participan del repechaje de Gran Hermano 2026

repechaje

Quienes integran la votación para concretar el regreso a la competencia son:

  • Brian Sarmiento
  • Tomy Riguera
  • Nazareno Pompei
  • Franco Poggio
  • Carlota Bigiliani
  • Carmiña Masi
  • Jenny Mavinga
  • Lolo Poggio
  • Kennys Palacios
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel
  • Yipio Pintos
  • Grecia Colmenares
  • Nick Sícaro
  • Martin Rodríguez
  • Danelik Galazán

Esta instancia de reingreso registrará bajas de peso. Solange Abraham y Daniela de Lucía optaron por bajarse de la postulación. La primera sembró dudas con un enigmático comunicado que disparó versiones sobre futuras propuestas o una incorporación posterior y la segunda argumentó la necesidad de enfocarse en chequeos de salud pendientes. Tampoco formarán parte de la votación los exparticipantes Gabriel Lucero y Andrea del Boca.

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