Así podés usar el celular para pagar con Cuenta DNI a partir de marzo 2026 La billetera digital Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, suma tecnología NFC para agilizar los pagos sin contacto y mantiene vigentes descuentos en comercios de toda la provincia. Por + Seguir en







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Cuenta DNI incorporó pagos sin contacto con tecnología NFC, permitiendo comprar solo con el celular sin usar tarjeta física.

La función se integra con descuentos y reintegros vigentes en marzo 2026, potenciando el ahorro diario.

Para usarla, se necesita un celular con NFC, la app actualizada y una tarjeta cargada en la billetera.

El pago se realiza acercando el teléfono a terminales como POSNET o PayWay, con validación por PIN o biometría. La aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia dio un salto tecnológico al habilitar pagos sin contacto mediante tecnología NFC. Esta funcionalidad permite realizar compras de forma más ágil usando solo el celular, sin necesidad de la tarjeta física. De este modo, la billetera digital apunta a simplificar la experiencia en el punto de venta y alinearse con la tendencia global de pagos móviles seguros y eficientes.

La incorporación de esta herramienta llega en un momento clave, ya que se complementa con una amplia batería de descuentos y reintegros vigentes durante marzo de 2026. Estos beneficios abarcan distintos rubros, desde alimentos hasta servicios esenciales, con el objetivo de aliviar el gasto cotidiano. Al integrar la tecnología NFC con sus promociones, la entidad no solo moderniza su plataforma, sino que también fomenta un consumo más inteligente a través de soluciones digitales.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Para sacar el máximo provecho, resulta fundamental seguir el calendario de promociones, ya que muchos descuentos se aplican en días específicos. La combinación entre la practicidad del pago contactless y los ahorros directos consolida a Cuenta DNI como una herramienta clave en la economía diaria, fortaleciendo el vínculo entre comercios y usuarios a través de una experiencia más rápida y eficiente.

Cómo podés pagar sin contacto con Cuenta DNI en marzo 2026 El sistema habilita pagos acercando el celular a una terminal compatible, como POSNET o PayWay, sin necesidad de portar la tarjeta física. Para utilizar esta función, se requiere un dispositivo con NFC activo, la aplicación actualizada y al menos una tarjeta previamente cargada en Cuenta DNI.

Desde el menú de la app, el usuario debe acceder al apartado de tarjetas, elegir la versión digital y habilitar el pago sin contacto. Cada operación exige validación mediante PIN o biometría, lo que refuerza la seguridad. Además, todas las transacciones se registran en tiempo real y pueden consultarse directamente desde la aplicación.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.