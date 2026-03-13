La promoción del banco provincial entra en su tramo final. Las compras en locales adheridos permiten acceder a rebajas y financiación.

El Banco Provincia mantiene durante marzo una serie de promociones orientadas a reducir el gasto de las familias en el inicio del ciclo lectivo. Entre los beneficios más destacados aparece un descuento del 25% en librerías y jugueterías , una propuesta que se puede aprovechar en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción también incluye financiación en cuotas y forma parte de las acciones impulsadas por la entidad para acompañar las compras escolares. Además, quienes utilizan la billetera digital Cuenta DNI pueden acceder a otros reintegros vigentes durante el mes en distintos rubros vinculados al consumo cotidiano.

En el marco de la campaña por el comienzo del ciclo lectivo, el Banco Provincia lanzó una promoción especial para compras en librerías y juguetería s. El beneficio ofrece un 25% de rebaja sin límite de reintegro y la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas sin interés.

La oferta se aplica en locales adheridos de toda la provincia y está disponible para quienes realicen pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. El programa comenzó a regir el viernes pasado y se mantiene vigente hasta el próximo jueves, que marca la última jornada para aprovechar el descuento.

Desde el banco explicaron que esta iniciativa busca acompañar el aumento de gastos que suele producirse en marzo por la compra de útiles, materiales escolares y otros artículos necesarios para el inicio de clases.

Librería supermercado Freepik

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Además de la promoción con tarjetas, la billetera digital Cuenta DNI mantiene otros beneficios activos durante el mes.

En librerías de texto se ofrece un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de devolución. Al mismo tiempo, en comercios de cercanía se aplica un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000 por persona, monto que se alcanza con compras por $25.000.

Desde la entidad también señalaron que ambos beneficios pueden utilizarse en conjunto cuando las compras se realizan los lunes o martes. A estas promociones se suma el programa Mesumo, que permite utilizar puntos acumulados para obtener un 30% de ahorro en productos relacionados con el regreso a clases.