12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Tope semanal de $8.000: este es el ahorro más usado de Cuenta DNI para marzo 2026

La billetera digital del Banco Provincia amplió los días con descuentos y agregó mayor flexibilidad para que los usuarios puedan planificar sus compras y aprovechar al máximo las promociones.

Por
La promo del momento en Cuenta DNI.

La promo del momento en Cuenta DNI.

  • Cuenta DNI renovó sus beneficios para ofrecer más herramientas de ahorro en distintos rubros de consumo durante marzo.
  • Se ampliaron las promociones en comercios de cercanía para impulsar la economía local y facilitar compras en negocios de barrio.
  • La billetera digital brinda 25% de descuento en gastronomía los sábados y domingos, con reintegros en restaurantes, bares y cafeterías.
  • El beneficio permite ahorrar hasta $8.000 por persona por semana, con acreditación automática del reintegro en la cuenta.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó su esquema de beneficios con el objetivo de ofrecer más herramientas de ahorro a sus usuarios. La actualización apunta a aliviar el gasto cotidiano mediante promociones que abarcan distintos rubros de consumo a lo largo del mes.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.
Te puede interesar:

Este es el importante cambio que tiene Cuenta DNI para los descuentos en carnicerías y comercios de barrio en marzo 2026

Entre las principales novedades aparece una ampliación de las promociones en comercios de cercanía. La iniciativa busca impulsar la economía local y facilitar que los clientes accedan a descuentos en los negocios de su propio barrio, optimizando las compras diarias de manera simple.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

El nuevo cronograma también suma descuentos en gastronomía, lo que permite disfrutar de salidas y comidas con beneficios especiales cada semana. Con estas propuestas, la plataforma refuerza su rol como una herramienta clave para organizar el presupuesto mensual sin dejar de consumir en rubros esenciales y de recreación.

Cómo es el ahorro de $8.000 semanal que tiene Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo de 2026, Cuenta DNI mantiene un beneficio de ahorro que permite recuperar hasta $8.000 semanales en el rubro de gastronomía. La promoción ofrece un 25% de descuento en restaurantes, bares, heladerías y cafeterías adheridas de toda la provincia, con reintegros aplicables a las compras realizadas los sábados y domingos. De esta manera, se presenta como una opción útil para quienes buscan reducir los gastos de las salidas de fin de semana.

Uno de los puntos más destacados de este esquema es su alcance individual, ya que el tope de $8.000 corresponde a cada persona por semana. Esto permite que, dentro de un grupo familiar o de amigos, cada usuario de la billetera digital aproveche su propio límite de devolución. Para alcanzar el reintegro máximo semanal, el consumo total debe ser de $32.000 en locales adheridos, utilizando las modalidades de pago disponibles en la aplicación, como código QR o Clave DNI.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Este beneficio también se complementa con la promoción vigente en las tiendas Full YPF, que durante marzo ofrece un 25% de descuento con un tope de $8.000 por semana, sin incluir la carga de combustibles. Al combinar ambas promociones, los usuarios del Banco Provincia pueden ampliar su capacidad de ahorro mensual, ya que los reintegros se acreditan de forma automática en las cuentas asociadas dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Como funciona el 40% de descuento que tiene Cuenta DNI en marzo 2026 y en dónde utilizarlo

Las colocaciones a corto plazo vuelven a posicionarse como una opción atractiva dentro de estrategias de ahorro conservadoras.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 890.000 pesos a 30 días en marzo 2026

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 840.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuál es el beneficio particular que tiene Cuenta DNI para ahorrar $8.000 por semana en marzo 2026

Esta promoción permite acceder a un descuento del 20% en compras de alimentos en locales adheridos.

Qué día de marzo 2026 es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Rating Cero

Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.
play

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

“DOC” es un drama médico de seis episodios centrado en el doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un hospital cuya vida cambia de forma radical tras sufrir un intento de asesinato. 
play

Cuál es la trama de DOC, la serie médica con un inicio poco habitual que estrenó Netflix y ya es furor

¿Quién será el ganador de MasterChef?
play

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

En los últimos días, Netflix sumó a su catálogo la Vladimir, una producción que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en Argentina.
play

Así es Vladimir, la polémica serie erótica con drama y obsesión que es de lo más visto de Netflix

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La chica nueva, el reinicio, la serie con mucho suspenso que está sorprendiendo a todos

últimas noticias

El bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado está compuesto por 10 legisladores.

El radicalismo se pliega a La Libertad Avanza y rechaza el aumento de las dietas de los senadores

Hace 20 minutos
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Hace 23 minutos
Tras la primera placa posita, este jueves se irá el tercer participante de la casa

Llega una nueva gala de eliminación de Gran Hermano: quiénes podrían irse

Hace 41 minutos
play
Todos los detenidos quedaron a disposición del juez Nicolás Agustín Repetto, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

La Policía de la Ciudad cerró dos búnkers, secuestró droga y detuvo a cinco personas

Hace 50 minutos
play
Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 50 minutos