Tope semanal de $8.000: este es el ahorro más usado de Cuenta DNI para marzo 2026 La billetera digital del Banco Provincia amplió los días con descuentos y agregó mayor flexibilidad para que los usuarios puedan planificar sus compras y aprovechar al máximo las promociones. Por + Seguir en







La promo del momento en Cuenta DNI.

Cuenta DNI renovó sus beneficios para ofrecer más herramientas de ahorro en distintos rubros de consumo durante marzo.

Se ampliaron las promociones en comercios de cercanía para impulsar la economía local y facilitar compras en negocios de barrio.

La billetera digital brinda 25% de descuento en gastronomía los sábados y domingos, con reintegros en restaurantes, bares y cafeterías.

El beneficio permite ahorrar hasta $8.000 por persona por semana, con acreditación automática del reintegro en la cuenta. Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó su esquema de beneficios con el objetivo de ofrecer más herramientas de ahorro a sus usuarios. La actualización apunta a aliviar el gasto cotidiano mediante promociones que abarcan distintos rubros de consumo a lo largo del mes.

Entre las principales novedades aparece una ampliación de las promociones en comercios de cercanía. La iniciativa busca impulsar la economía local y facilitar que los clientes accedan a descuentos en los negocios de su propio barrio, optimizando las compras diarias de manera simple.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia El nuevo cronograma también suma descuentos en gastronomía, lo que permite disfrutar de salidas y comidas con beneficios especiales cada semana. Con estas propuestas, la plataforma refuerza su rol como una herramienta clave para organizar el presupuesto mensual sin dejar de consumir en rubros esenciales y de recreación.

Cómo es el ahorro de $8.000 semanal que tiene Cuenta DNI en marzo 2026 Durante marzo de 2026, Cuenta DNI mantiene un beneficio de ahorro que permite recuperar hasta $8.000 semanales en el rubro de gastronomía. La promoción ofrece un 25% de descuento en restaurantes, bares, heladerías y cafeterías adheridas de toda la provincia, con reintegros aplicables a las compras realizadas los sábados y domingos. De esta manera, se presenta como una opción útil para quienes buscan reducir los gastos de las salidas de fin de semana.

Uno de los puntos más destacados de este esquema es su alcance individual, ya que el tope de $8.000 corresponde a cada persona por semana. Esto permite que, dentro de un grupo familiar o de amigos, cada usuario de la billetera digital aproveche su propio límite de devolución. Para alcanzar el reintegro máximo semanal, el consumo total debe ser de $32.000 en locales adheridos, utilizando las modalidades de pago disponibles en la aplicación, como código QR o Clave DNI.

Cuenta DNI Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses. Banco Provincia Este beneficio también se complementa con la promoción vigente en las tiendas Full YPF, que durante marzo ofrece un 25% de descuento con un tope de $8.000 por semana, sin incluir la carga de combustibles. Al combinar ambas promociones, los usuarios del Banco Provincia pueden ampliar su capacidad de ahorro mensual, ya que los reintegros se acreditan de forma automática en las cuentas asociadas dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.