CABA: lanzan créditos para que taxistas, remiseros y motos delivery puedan comprar vehículos eléctricos

Los interesados deben acreditar al menos un año de inscripción como monotributistas, poseer licencias o habilitaciones con dos años de antigüedad (taxis y remises) y pertenecer a plataformas registradas ante el Gobierno de la Ciudad (repartidores).

Para taxis y remises

Para taxis y remises, el financiamiento permite acceder a préstamos prendarios de hasta $28.000.000, con un plazo de 48 meses y una tasa fija del 20% anual.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó una línea de créditos blandos a través del Banco Ciudad para que taxistas, remiseros y repartidores en moto adquieran vehículos eléctricos e híbridos enchufables cero kilómetro. La iniciativa busca modernizar el transporte urbano bajo una estrategia de movilidad sustentable que incluye la exención permanente de patentes y la instalación de 400 puestos de carga en la vía pública.

En el caso de las motos eléctricas para delivery, el monto máximo es de $2.800.000 millones a sola firma, con un plazo de 36 meses y una tasa del 22,5%. En ambos casos, el banco cubre hasta el 60% del valor de la unidad.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que esta política busca una ciudad “más moderna y competitiva” alineada con estándares internacionales. “En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”, afirmó el mandatario porteño.

Los créditos están destinados exclusivamente a modelos que se conectan a la red eléctrica, descartando a los híbridos convencionales. Los interesados deben acreditar al menos un año de inscripción como monotributistas y, en el caso de taxis y remises, poseer licencias o habilitaciones con dos años de antigüedad. Para las motos, los repartidores deben pertenecer a plataformas registradas ante el Gobierno de la Ciudad.

Esta medida se complementa con una transformación del transporte público que prevé para 2026 la puesta en marcha del sistema Trambus y la construcción de la línea F de subterráneos. Además, se estableció que a partir de 2027 los nuevos colectivos que se incorporen a las líneas porteñas deberán funcionar obligatoriamente con “tecnología de energía limpia”, ya sea de propulsión eléctrica o a GNC.

El plan de movilidad oficial ya registra avances con la primera línea de buses eléctricos entre Retiro y Parque Lezama, y la próxima incorporación de 150 unidades a GNC en enero. Con estas herramientas financieras y regulatorias, las autoridades porteñas apuestan a una transición energética integral que reduzca la huella de carbono y el nivel de ruido en el área metropolitana.

