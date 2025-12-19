20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Ciudad prohibió los fuegos artificiales con ruido en todos los barrios porteños

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, confirmó la medida en su cuenta de X. Busca proteger a personas con autismo, adultos mayores, y perros y gatos, que se ven severamente afectados por el intenso ruido.

Por
No se podrá utilizar fuegos artificiales en la Ciudad.

No se podrá utilizar fuegos artificiales en la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires anunció este viernes anunció la prohibición del uso de pirotecnia ruidosa en toda la juridiscción. La medida tiene como objetivo resguardar a niños, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, animales y el entorno natural.

La Policía de la Ciudad cumple un año a cargo de la seguridad en el barrio 1.11.14
Te puede interesar:

La Policía de la Ciudad cumple un año a cargo de la seguridad en el barrio 1.11.14

En su cuenta oficial de X, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri confirmó la medida: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”.

Además, añadió: “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”. Esta medida no solo regirá durante el período de fiestas, sino que quedará instalada de aquí en adelante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2002112011384107439&partner=&hide_thread=false

De esta manera, Macri le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), entidad encargada de velar por la salud y el entorno urbano, adecuar la normativa vigente y tomar medidas sobre el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Quedaron fuera de esta prohibición los elementos destinados a señales de auxilio, el uso por parte de Fuerzas de Seguridad o Defensa Civil, y tareas técnicas que los requieran por seguridad.

Esta iniciativa se apoya en el principio constitucional local (Artículo 26), que sostiene que “el ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras”.

El alcance de la nueva normativa de la Ciudad de Buenos Aires

  • Ciudad silenciosa: se define a la Capital Federal como “zona calma libre de pirotecnia”, restringiendo cualquier dispositivo “con efecto audible”.

  • Eventos oficiales: el decreto prohíbe taxativamente “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

  • Ampliación de derechos: si bien desde 2020 existía una restricción en áreas específicas (como hospitales y reservas ecológicas), esta nueva norma extiende la protección a cada barrio de la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Macri junto a Luis Caputo.

Caputo recibió a Jorge Macri por la deuda de coparticipación

play

Cortes de luz: los comerciantes de Villa Lugano reclaman por la falta de electricidad

En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 

Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.
play

Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Las porciones del bodegón El Obrero son abundantes. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace el mejor bife de lomo

El McLaren que brilló en la Fórmula 1, frente a la Plaza de Mayo.

El McLaren campeón de Fórmula 1 sale de gira por Argentina: fechas y lugares del tour

Rating Cero

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

Esta serie sueca se estrenó en Netflix en 2023.
play

Está en Netflix y es una comedia de humor negro sobre el duelo

Bajocero, dirigida por Lluís Quílez, presenta una trama directa, oscura y cargada de adrenalina.
play

Está en Netflix y es un perturbador thriller ideal para ver antes de que termine el año

últimas noticias

El expresidente estadounidense Bill Clinton aparece en varios de los documentos clasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia.

La Justicia de EEUU publicó los archivos clasificados de Jeffrey Epstein: Bill Clinton en un jacuzzi, Michael Jackson y Mick Jagger

Hace 11 minutos
El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Hace 28 minutos
Paola Espíndola junto con su novio, Alejo Grisetti, en los Alpes Italianos.

Intento de femicidio en Italia: una argentina fue apuñalada por su novio y se arrojó por la escalera para huir

Hace 36 minutos
Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Estados Unidos impuso sanciones económicas a familiares y allegados de Nicolás Maduro

Hace 54 minutos
No se podrá utilizar fuegos artificiales en la Ciudad.

La Ciudad prohibió los fuegos artificiales con ruido en todos los barrios porteños

Hace 1 hora