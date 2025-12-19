La Ciudad prohibió los fuegos artificiales con ruido en todos los barrios porteños

La Ciudad de Buenos Aires anunció este viernes anunció la prohibición del uso de pirotecnia ruidosa en toda la juridiscción. La medida tiene como objetivo resguardar a niños, personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, animales y el entorno natural.
En su cuenta oficial de X, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri confirmó la medida: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”.
Además, añadió: “Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos”. Esta medida no solo regirá durante el período de fiestas, sino que quedará instalada de aquí en adelante.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2002112011384107439&partner=&hide_thread=false
De esta manera, Macri le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), entidad encargada de velar por la salud y el entorno urbano, adecuar la normativa vigente y tomar medidas sobre el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Quedaron fuera de esta prohibición los elementos destinados a señales de auxilio, el uso por parte de Fuerzas de Seguridad o Defensa Civil, y tareas técnicas que los requieran por seguridad.
Esta iniciativa se apoya en el principio constitucional local (Artículo 26), que sostiene que “el ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras”.