El bodegón de Buenos Aires para comer un chivito uruguayo con papas rejilla espectacular Un restaurante clásico de la zona de Retiro propone una versión abundante y casera de una receta emblemática. Por + Seguir en







En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos. Cucinare.tv

Áncora es un bodegón porteño ubicado en la zona portuaria que recupera la estética clásica de los restaurantes tradicionales, con un salón elegante, capacidad para 60 personas y atención todos los días.

La propuesta gastronómica se basa en cocina rioplatense con fuerte impronta casera, platos abundantes y recetas elaboradas artesanalmente que cruzan sabores clásicos con toques personales.

La carta incluye desayunos completos, menú ejecutivo al mediodía y opciones destacadas como pastas caseras, carnes, platos históricos de la cocina porteña y postres tradicionales.

Su ubicación en Puerto Retiro, lo convierte en una opción cómoda tanto para desayunos laborales como para almuerzos y cenas. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su muy buena oferta gastronómica, donde los bodegones volvieron a ganar protagonismo en los últimos años. Estos emblemáticos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria auténtica, con platos cargados de sabor y tradicionalidad, ambientes cálidos y familiares que permiten desconectar de la rutina diaria. Con preparaciones generosas y precios accesibles, estos espacios se convirtieron en puntos de encuentro perfectos para disfrutar de exquisiteces en compañía.

Entre el amplio espectro de propuestas, se destaca "Áncora", un rincón especial ubicado en la zona portuaria que cautiva a comensales de toda la ciudad. Este establecimiento, cuyo nombre en italiano significa ancla, cuenta con un salón sobrio y elegante que remite a los antiguos restaurantes porteños, con madera noble, manteles blancos y luz natural.

En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos elaborados casi en su totalidad de forma casera. Con capacidad para hasta 60 personas, este restaurante recibe a sus visitantes todos los días, ofreciendo un espacio cómodo para disfrutar de su carta.

ANCORA pascualina Dónde queda Áncora Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, en Puerto Retiro, cerca de la zona portuaria. Su ubicación lo convierte en un destino accesible para quienes trabajan en los alrededores y para visitantes de toda la ciudad. Se encuentra abierto de lunes a domingo en dos horarios: desde las 7 hasta las 10:30 horas por la mañana, y luego desde las 12 hasta las 23:30 horas. Durante la mañana, el lugar ofrece desayunos completos para empezar el día con energía, al mediodía presenta un menú ejecutivo ideal para almorzar y por la noche se transforma en un espacio perfecto para cenas familiares o reuniones íntimas.

Qué puedo pedir en Áncora La carta de "Áncora" cuenta con muy buenas opciones de la gastronomía rioplatense con toques artesanales. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como: