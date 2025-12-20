20 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón de Buenos Aires para comer un chivito uruguayo con papas rejilla espectacular

Un restaurante clásico de la zona de Retiro propone una versión abundante y casera de una receta emblemática.

En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.

Cucinare.tv
  • Áncora es un bodegón porteño ubicado en la zona portuaria que recupera la estética clásica de los restaurantes tradicionales, con un salón elegante, capacidad para 60 personas y atención todos los días.
  • La propuesta gastronómica se basa en cocina rioplatense con fuerte impronta casera, platos abundantes y recetas elaboradas artesanalmente que cruzan sabores clásicos con toques personales.
  • La carta incluye desayunos completos, menú ejecutivo al mediodía y opciones destacadas como pastas caseras, carnes, platos históricos de la cocina porteña y postres tradicionales.
  • Su ubicación en Puerto Retiro, lo convierte en una opción cómoda tanto para desayunos laborales como para almuerzos y cenas.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por su muy buena oferta gastronómica, donde los bodegones volvieron a ganar protagonismo en los últimos años. Estos emblemáticos restaurantes porteños ofrecen una experiencia culinaria auténtica, con platos cargados de sabor y tradicionalidad, ambientes cálidos y familiares que permiten desconectar de la rutina diaria. Con preparaciones generosas y precios accesibles, estos espacios se convirtieron en puntos de encuentro perfectos para disfrutar de exquisiteces en compañía.

Entre el amplio espectro de propuestas, se destaca "Áncora", un rincón especial ubicado en la zona portuaria que cautiva a comensales de toda la ciudad. Este establecimiento, cuyo nombre en italiano significa ancla, cuenta con un salón sobrio y elegante que remite a los antiguos restaurantes porteños, con madera noble, manteles blancos y luz natural.

En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos elaborados casi en su totalidad de forma casera. Con capacidad para hasta 60 personas, este restaurante recibe a sus visitantes todos los días, ofreciendo un espacio cómodo para disfrutar de su carta.

ANCORA pascualina

Dónde queda Áncora

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Comodoro Pedro Zanni 351, en Puerto Retiro, cerca de la zona portuaria. Su ubicación lo convierte en un destino accesible para quienes trabajan en los alrededores y para visitantes de toda la ciudad. Se encuentra abierto de lunes a domingo en dos horarios: desde las 7 hasta las 10:30 horas por la mañana, y luego desde las 12 hasta las 23:30 horas. Durante la mañana, el lugar ofrece desayunos completos para empezar el día con energía, al mediodía presenta un menú ejecutivo ideal para almorzar y por la noche se transforma en un espacio perfecto para cenas familiares o reuniones íntimas.

Qué puedo pedir en Áncora

La carta de "Áncora" cuenta con muy buenas opciones de la gastronomía rioplatense con toques artesanales. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Desayunos artesanales: café, medialunas rellenas, tostadas con mermeladas caseras y yogurt natural con frutas frescas y granola crocante.
  • Pascualina artesanal: con masa hecha en casa, servida con ensalada de verdes.
  • Pappardelle caseros: con estofado de carne cocido lentamente.
  • Revuelto Gramajo
  • Ojo de bife: con puré de coliflor y salsa criolla.
  • Chivito uruguayo: servido en pan lactal blanco casero con ojo de bife, jamón, panceta, queso y huevo, acompañado de papas rejilla.
  • Menú ejecutivo semanal: con opciones que incluyen plato principal con bebida, o alternativas más completas con entrada, postre y copa de vino.
  • Postres irresistibles: flan con dulce de leche y crema, almendrado con praliné de almendras y mousse de chocolate granizada con guiños a la infancia.
  • Cócteles: Negroni, Old Fashioned y opciones frescas para acompañar.
ANCORA milanesa

Cómo llegar a Áncora

Gracias a su ubicación cercana al puerto, llegar a "Áncora" resulta muy fácil y cuenta con excelente conexión de transporte público. Los visitantes pueden acceder mediante diferentes líneas de colectivo que circulan por la zona portuaria, como el el 33, 45, 132, 7, 20, 22, 28, 50, 56, 91, 100, 115 y 150.

También es una opción práctica utilizar el tren, bajándose en la estación Retiro y caminando unos metros hasta el establecimiento. Para quienes prefieran llegar en auto, el lugar cuenta con amplio espacio de estacionamiento, lo que hace más fácil el acceso sin complicaciones desde cualquier punto de la ciudad.

