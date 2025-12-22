22 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 23 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Si ha estado ahorrando, es el momento de invertir. Acabará con los obstáculos laborales. Buen día para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. No se preocupe por gastos imprevistos. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Buena salud, pero nunca está de más hacer algo de ejercicio.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si vive en pareja, discusiones de tipo doméstico. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Esfuércese para evitar discusiones en su vida familiar. Le conviene no gastar más de lo necesario. Perspectivas laborales estupendas. Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

