Luis Caputo recibe a Jorge Macri luego de que la deuda por coparticipación quedara afuera del Presupuesto 2026

La propuesta estaba incorporada en el capítulo 11 de la legislación, que no fue aprobada en la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantiene un encuentro con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, luego de que la caída del capítulo 11 del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados e incrementara la tensión entre el Gobierno y el PRO .

El jueves, el Alcalde porteño había adelantado la noticia del encuentro con el titular del Palacio de Hacienda al señalar que " estamos trabajando en el tema de la coparticipación " y el reclamo es por " la plata de los porteños. CABA representa el 21% del PBI de Argentina, somos de los espacios políticos que más coincidencias tiene con el gobierno nacional, no es un buen gesto".

"Fuimos muy comprensivos, aguantamos hasta mayo, empezaron a cumplir en junio, dejaron de cumplir en mayo de este año, volvieron a generar deuda. Necesitamos encontrar una solución ", agregó Macri en una entrevista con TN.

Además del artículo 75, que avanzaba sobre las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, otros puntos importantes se cayeron con el rechazo del capítulo 11 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En tanto, el artículo 70 establecía la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serían a discreción del Ejecutivo.

Uno de ellos es la modificación del subsidio por zonas frías, que se proponía retrotraer a 2021 y restringirlo a las provincias patagónicas y a las ciudades de Carmen de Patagones, Malargüe y la Puna.

También incluía la facultad al jefe de Gabinete para "efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables" para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada. Además, se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial.

Otro, incluido en el artículo 74, es una condonación de deuda a las empresas eléctricas vía resarcimiento por las tarifas que no pudieron aumentar desde el 2002 por las leyes de emergencia económica.

CAPÍTULO XI Proyecto Presupuesto 2026 Cámara de Diputados

Noticia en desarrollo.-