El bodegón de Buenos Aires donde recomiendan probar su tortilla de papa, suprema Maryland y los tallarines

Su carta es extensa, con opciones para todos los gustos y platos típicos de la gastronomía argentina y española.

Por
Este bodegón de San Telmo sirve una de las mejores milanesas de la Ciudad. 

@manolosantelmo
  • Manolo es un emblemático bodegón familiar ubicado en el barrio de San Telmo (Bolívar 1299).
  • Sus platos estrella son la suprema Maryland, la tortilla de papas y el bife de chorizo.
  • Ofrece desde empanadas de osobuco y milanesas abundantes hasta opciones de pastas sin TACC.
  • Se caracteriza por sus platos caseros con influencias de la gastronomía argentina y española.

Si hay un tesoro que tiene la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires, son esos restaurantes que acumulan años de trayectoria, con mozos que se dedican al oficio desde hace varios años y clientes habitué que ya son parte de la historia del lugar.

En este lugar se propone una gastronomía rioplatense que cruza influencias de diferentes sabores en platos generosos.
Manolo es uno de ellos. Popularmente conocido como “Manolo de San Telmo”, este bodegón lleva más de 40 años siguiendo una tradición familiar. Sus platos con ese toque casero son una prueba de esto.

La especialidad de la casa son comidas argentinas y españolas típicas como la suprema Maryland, que se sirve con papas pay, y la tortilla de papas. Entre su carta de pastas, destacan los tallarines caseros.

Dónde queda Manolo

Manolo San Telmo (2)

Manolo se encuentra en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Bolívar 1299, esquina Cochabamba. Se encuentra a pocos metros de la Avenida Caseros.

Esta zona de San Telmo se caracteriza por tener varias propuestas gastronómicas, desde clásicos bodegones porteños hasta bares de vanguardia y cafeterías de especialidad.

Qué puedo pedir en Manolo

Para picar antes de la comida, las empanadas de osobuco fritas son muy elogiadas. También hay provoleta, que se puede pedir con jamón crudo y boquerones o rúcula y tomate, rabas y bocaditos de acelga. Si van en grupo, lo ideal es pedir la tabla de fiambres para compartir.

Las milanesas son sin dudas de sus platos más recomendados. Además de la Maryland hay varias opciones diferentes como la fugazza con tres cebollas, o la “gran Manolo” que viene con jamón cocido, rodajas de tomate, huevo picado, aceitunas y perejil.

La carne se sirve jugosa, al punto. El bife de chorizo es la especialidad y puede pedirse acompañado de papas noisette, españolas o americanas.

Manolo San Telmo

Su carta es extensa e incluye variedad de arroces, pescados y mariscos, platos con pollo deshuesado, pastas, y más. También tiene opciones de pasta apta para celíacos: sorrentinos de jamón y queso con salsa rose y ravioles de pollo y verdura sin tacc.

Cómo llegar a Manolo

La mejor opción para llegar a Manolo es en colectivo, ya que puede ser difícil conseguir estacionamiento por la zona para dejar el auto. Por allí transitan varias líneas de colectivo que conectan con distintos puntos de la Ciudad. Algunas de ellas son la 61, 130, 24, 39 y 143.

La estación de Subte más cercana es San Juan, de la Línea C, que te deja a unos 500 metros del lugar. Otra opción puede ser la estación Constitución.

