El bodegón de Buenos Aires con un lomo que tiene rúcula y jamón crudo

Es considerado un "templo" del sándwich de lomo, destacándose por la calidad y ternura de la carne.

Si se mencionan esquinas con historia en Buenos Aires, la intersección de Ayacucho y Posadas es una parada obligatoria. La Rambla no es solo una sandwichería; es un punto de encuentro en Recoleta, que mantiene la elegancia del barrio y forma parte de su historia.

Con más de 60 años de trayectoria , este café y restaurante mantiene una mística intacta, donde la calidad del producto es la única publicidad que necesitan para llenar sus mesas a diario. Te atienden mozos de oficio y podés sentarte en una hermosa barra de madera que vio pasar a figuras como Bioy Casares.

La Rambla es un verdadero templo del sándwich de lomo en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las preparaciones que se volvieron íconos de estos espacios, el sándwich de lomito se destaca indudablemente.

Si bien es un plato sencillo, este cocina supo perfeccionar la receta, siendo uno de los lugares más recomendados para degustar este platillo. La clave de su éxito reside en la simplicidad: ingredientes de primera calidad combinados de manera tal que solo décadas de experiencia pueden dar.

Dónde queda La Rambla

La Rambla se encuentra en una zona de hoteles y puntos turísticos. Está ubicada en el corazón de Recoleta, en Posadas 1602, esquina con Ayacucho.

El lugar se ubica a pocas cuadras del Alvear Palace Hotel y del cementerio de la Recoleta, lo que la convierte en un lugar concurrido tanto para vecinos del barrio como para turistas que buscan conocer el auténtico sabor de la cocina porteña.

Qué puedo pedir en La Rambla

Aunque su carta es variada, el protagonista indiscutido es el sándwich de lomo. Servido en pan francés perfectamente tostado, se destaca por la ternura de la carne y su frescura.

img_4_1766345812436 La Rambla

El lomo completo es el pedido estrella, que incluye jamón cocido, queso, tomate y lechuga. El lomito español no se queda atrás; viene acompañado con crudo y rúcula. Y no puede faltar en su carta la versión porteña de este plato que se prepara con morrones asados.

Otra de las especialidades de la casa es el sándwich de pavita, ideal para quienes buscan algo más ligero pero igualmente tradicional. Los tostados mixtos y el café con leche en mesa de mármol son un ritual clásico de las tardes porteñas, y en este lugar es una combinación que nunca falla.

Cómo llegar a La Rambla

Al estar situado en una zona residencial y muy transitada, el estacionamiento puede ser complejo, por lo que el transporte público es una excelente alternativa. Gracias a su cercanía a importantes avenidas como Av. Libertador y la Av. Alvear, hay varias líneas de colectivos con paradas cercanas al lugar. Algunas de ellas son: 17, 67, 110, 124 y 130 .

Para quienes elijan tomar el Subte, la estación Facultad de Derecho de la Línea H es la más cercana, a unos 10 minutos caminando.