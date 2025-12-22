22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 23 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 
Te puede interesar:

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este martes 23 de diciembre con DNI finalizado en 8 y 9.

Asignación por Embarazo

El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este martes 23 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este martes 23 de diciembre con DNI finalizados en 2 y 3.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 22 de diciembre

El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses.

La novedad de ANSES para los titulares de la AUH: "cobrará" más, además del aumento por inflación

Anses alertó sobre mensajes falsos que circulan por fuera de sus canales oficiales.

El importante comunicado de ANSES para evitar caer en estafas

Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.

Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

Rating Cero

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

Mauro Icardi con Francesca e Isabella en Turquía.
play

Wanda Nara reveló que Mauro Icardi "sigue siendo deudor" porque no pagó la totalidad de la cuota alimentaria

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

últimas noticias

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso

Atentado en Moscú: asesinaron a un alto mando del Ejército ruso y sospechan de agentes ucranianos

Hace 16 minutos
Axel Kicillof encabezó un encuentro del MDF.

Axel Kicillof volvió a cargar contra Javier Milei y llamó a "construir una alternativa nacional"

Hace 20 minutos
 La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuál es el ingreso necesario para formar parte del 10% de las familias más ricas de la Argentina

Hace 1 hora
Donald Trump junto a Kristi Noem.

El gobierno de Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 23 de diciembre

Hace 1 hora