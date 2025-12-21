La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo súper lindo para pasar Año Nuevo

Está a solo 100 km de CABA y es ideal para quienes buscan una celebración tranquila, con rica comida y sin alejarse demasiado de la Ciudad.

Este pueblo destaca por su oferta gastronómica los fines de semana y feriados.

Tomás Jofré , ubicado en el partido de Mercedes, es el "polo gastronómico" por excelencia de la provincia de Buenos Aires. Con apenas 150 habitantes permanentes, este pueblo ferroviario se transforma cada fin de semana en un hervidero de turistas que buscan el sabor auténtico del campo y la calma rural.

Turismo en Argentina: el pueblo alternativo para ir en pareja en enero 2026 con pocas valijas

Para celebrar el fin de año , algunos restaurantes emblemáticos como Don Quico ofrecerán una cena especial con menú libre que incluye entrada y postre, además de la copa para el momento del brindis. La experiencia tiene parrilla completa, barra libre y habrá shows de música desde las 21 horas hasta la 1 de la madrugada.

Muchos turistas eligen pasar la noche en estancias cercanas o casas de alquiler en el pueblo para recibir el año en paz. El 1 de enero, los restaurantes suelen abrir sus puertas al mediodía, siendo una de las escapadas favoritas para quienes quieren empezar el año con un almuerzo relajado fuera de la ciudad. A diferencia de los domingos comunes, para estas fechas es indispensable reservar con antelación .

Durante esta época del año, la Plaza Domingo Silvano se convierte en el punto principal de encuentro para los habitantes del pueblo, con decoraciones especiales, actividades, música y más propuestas para celebrar.

Tomás Jofré se encuentra en el partido de Mercedes , a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El acceso se realiza por la Ruta Provincial 41, que conduce directamente a la entrada del pueblo.

Aunque su nombre oficial es Jorge Born, todos lo conocen como Tomás Jofré por la antigua estación ferroviaria. Hoy, esa estación renovada recibe cada domingo al tren turístico que conecta con Mercedes, una experiencia que suma atractivo a la visita.

Qué puedo hacer en Tomás Jofré

Además de disfrutar de un rico y auténtico almuerzo de campo, con parrilladas completas y pastas con un sabor casero único, podés deleitarte con los productos artesanales que se venden en la feria del pueblo.

Tomás Jofré Aires de Cultura

En la plaza central se despliega un paseo de emprendedores y artesanos donde podés comprar productos regionales de alta calidad: salames, quesos, miel, licores y artesanías en cuero o madera.

Otro de los paseos conocidos en el pueblo es recorrer la antigua estación de tren con un clásico estilo inglés, que hoy es un punto ideal para fotos. También se recomienda visitar la pintoresca Capilla Nuestra Señora de Luján.

Tomás Jofré es el lugar ideal para que los más chicos disfruten de paseos en sulky o a caballo. También podés visitar la fábrica de hongos orgánicos o la destilería local para una experiencia diferente.

Cómo llegar a Tomás Jofré

La forma más cómoda de llegar es en auto, tomando la Ruta Nacional 5 hasta el cruce con la Ruta 41. Desde allí, hay pocos kilómetros hasta el ingreso al pueblo. El viaje lleva cerca de una hora y media desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otra opción es el tren turístico que parte los domingos desde la ciudad de Mercedes y tiene como destino final la estación Tomás Jofré. Este transporte le suma un paseo pintoresco al plan de escapada.