Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo dejan de cobrar en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que no recibe este extra.







Anses explicó quiénes dejan de cobrar le bono de $70.000 en diciembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que algunos jubilados dejarán de cobrar el bono de $70.000.

Se trata de los beneficiarios que cobren más de $410.745.

Quienes cobren entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional de menor valor.

En diciembre la jubilación mínima será de $340.745. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los haberes de diciembre. Y en ese sentido, explicó que el próximo mes habrá un grupo de jubilados que quedará excluido del pago del bono de refuerzo de $70.000. Ellos son los beneficiarios que cobren más de $410.745.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Freepik Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025 Con la suba del 2,3%, definida por el índice de inflación de octubre, los montos de diciembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $340.745

Jubilación máxima: $2.292.900

PNC por invalidez o vejez: $238.521

PUAM: $272.596 A estos montos hay que sumar:

El bono de $70.000 o su proporcional para los titulares de la mínima.

El pago del medio aguinaldo, que corresponde a todos los jubilados y pensionados del sistema. Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en diciembre 2025 Anses informó que en diciembre se ajustará el tope de ingresos que habilita a cobrar el refuerzo. En ese sentido, solo aquellos jubilados del haber mínimo podrán recibir el bono completo de $70.000.

En cambio, los jubilados cuyos ingresos se ubiquen entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional de menor valor hasta alcanzar ese tope máximo de $410.745. Por ejemplo, a quienes cobren $360.745, les corresponde un bono de refuerzo de $50.000.

Los jubilados que superen los $410.745 en diciembre no recibirán ningún tipo de refuerzo.