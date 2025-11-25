El abultado monto que ANSES entrega a desempleados en el cierre de diciembre 2025: cuánto cobro

Anses entrega un abultado monto a un grupo de desempleados esta semana.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) esta semana entrega los haberes de la Prestación por Desempleo.
El monto estimado a recibir es de $322.000.
Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con requisitos determinados.
La cantidad de cuotas a cobrar depende del tiempo aportado, con un límite máximo establecido por el organismo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, esta semana entrega los haberes de los titulares de la Prestación por Desempleo, que cobran en base al último número del DNI de los beneficiarios.
Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo de ANSES
La asistencia está disponible para trabajadores que quedaron despedidos sin causa justificada. Los requisitos son los siguientes:
Trabajadores permanentes: deben contar con un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos al despido.
Trabajadores de la construcción: se exige un piso de ocho meses de aportes dentro de los dos años anteriores a la finalización de la obra.
Trabajadores eventuales o de temporada: necesitan haber sumado más de 90 días de trabajo en el último año, con un máximo de 12 meses acumulados en un período de tres años.
Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025
El valor mensual se fija tomando el 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses previos al despido. El tope vigente es de $322.000, calculado en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La cantidad de cuotas depende del tiempo aportado, con un límite máximo establecido por ANSES.
Desempleo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El organismo ordena las fechas de cobro según la terminación del DNI:
Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.