El abultado monto que ANSES entrega a desempleados en el cierre de diciembre 2025: cuánto cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuánto cobra este grupo de beneficiarios.

Por
Anses entrega un abultado monto a un grupo de desempleados esta semana.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) esta semana entrega los haberes de la Prestación por Desempleo.
  • El monto estimado a recibir es de $322.000.
  • Para poder acceder a este beneficio, es necesario cumplir con requisitos determinados.
  • La cantidad de cuotas a cobrar depende del tiempo aportado, con un límite máximo establecido por el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con el calendario de pagos de noviembre. Y en ese sentido, esta semana entrega los haberes de los titulares de la Prestación por Desempleo, que cobran en base al último número del DNI de los beneficiarios.

Anses explicó cómo sigue el calendario de pagos de la última semana del mes.
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 tras el finde largo

Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la entrega de un monto especial destinado a un grupo específico de la sociedad.

Quiénes pueden acceder a la Prestación de Desempleo de ANSES

La asistencia está disponible para trabajadores que quedaron despedidos sin causa justificada. Los requisitos son los siguientes:

  • Trabajadores permanentes: deben contar con un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos al despido.
  • Trabajadores de la construcción: se exige un piso de ocho meses de aportes dentro de los dos años anteriores a la finalización de la obra.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: necesitan haber sumado más de 90 días de trabajo en el último año, con un máximo de 12 meses acumulados en un período de tres años.

Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025

El valor mensual se fija tomando el 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses previos al despido. El tope vigente es de $322.000, calculado en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La cantidad de cuotas depende del tiempo aportado, con un límite máximo establecido por ANSES.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El organismo ordena las fechas de cobro según la terminación del DNI:

  • Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
