Cuándo vuelve a estar disponible el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en septiembre 2025

Con la intención de estimular el consumo y contrarrestar la recesión económica, el Banco Provincia puso en marcha una campaña de descuentos y opciones de financiamiento. La propuesta se enmarca en el aniversario de la entidad y apunta a aliviar el impacto en el bolsillo de los bonaerenses, ofreciendo alternativas accesibles para la compra de bienes y servicios.

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI los fines de semana de agosto 2025

Uno de los pilares de esta campaña es la plataforma de comercio electrónico del banco, que brinda acceso a una variada selección de productos . La iniciativa más destacada consiste en la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés. Esta modalidad busca facilitar la adquisición de artículos tecnológicos y de uso duradero, que habitualmente representan un esfuerzo económico importante.

El programa se implementa a través de la aplicación Cuenta DNI, lo que otorga comodidad y practicidad en el proceso de compra. Con esta propuesta, el Banco Provincia no solo celebra su aniversario, sino que también refuerza su compromiso con la economía regional, incentivando un consumo que, en muchos casos, quedaría postergado por la coyuntura actual.

El 6 y el 20 de septiembre, los clientes del Banco Provincia tendrán la posibilidad de acceder a un 35% de descuento en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Esta propuesta representa una oportunidad concreta para reducir los gastos en alimentos esenciales, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre consumidores y pequeños comercios locales. La medida se orienta a favorecer la adquisición de proteínas de calidad a precios más accesibles.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

La promoción estará disponible únicamente los días sábado, momento en que muchas familias concentran sus compras principales . Con este esquema, el ahorro se convierte en un apoyo directo a la economía doméstica, brindando la chance de destinar menos recursos a productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, la estrategia colabora en dinamizar un sector fundamental dentro de la actividad comercial bonaerense.

Para hacer uso del beneficio, los usuarios deberán efectuar el pago a través de la billetera virtual Cuenta DNI. La aplicación, de manejo sencillo, facilita que más clientes puedan acceder a la promoción sin dificultades. De esta manera, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la economía familiar, impulsando el consumo responsable en rubros claves para la alimentación cotidiana.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Las promociones vigentes con Cuenta DNI durante septiembre de 2025 son las siguientes:

30% de descuento en locales gastronómicos los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con un límite de reintegro de $8.000 por usuario.

los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con un límite de reintegro de $8.000 por usuario. 35% de rebaja en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre.

los sábados 6 y 20 de septiembre. 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes.

de cercanía todos los viernes. 40% de rebaja en ferias y mercados bonaerenses disponibles todos los días.

bonaerenses disponibles todos los días. 40% en la compra y recarga de garrafas a lo largo de todo el mes, con un tope de $12.000.

a lo largo de todo el mes, con un tope de $12.000. 40% en locales ubicados dentro de los campus de universidades bonaerenses, con un máximo de $6.000 semanales.

Cuenta DNI Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria. Banco Provincia

Para aprovechar estas promociones, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI actualizada y verificar que el comercio esté adherido. Los pagos pueden realizarse mediante transferencia con código QR o utilizando el dinero disponible en la cuenta.

Junto a estas promociones fijas, Cuenta DNI también sorprende con beneficios adicionales en rubros específicos, acceso a entradas para espectáculos y shows musicales, además de incorporar nuevas herramientas. La billetera digital del Banco Provincia no solo facilita el pago de compras, sino que también permite gestionar préstamos y, en breve, brindará la posibilidad de invertir directamente desde el celular.