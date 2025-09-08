8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a estar disponible el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en septiembre 2025

Banco Provincia sigue presentando nuevas promociones con el objetivo de aliviar los gastos cotidianos de los argentinos.

Por
Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Banco Provincia

Con la intención de estimular el consumo y contrarrestar la recesión económica, el Banco Provincia puso en marcha una campaña de descuentos y opciones de financiamiento. La propuesta se enmarca en el aniversario de la entidad y apunta a aliviar el impacto en el bolsillo de los bonaerenses, ofreciendo alternativas accesibles para la compra de bienes y servicios.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Te puede interesar:

Estos son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI los fines de semana de agosto 2025

Uno de los pilares de esta campaña es la plataforma de comercio electrónico del banco, que brinda acceso a una variada selección de productos. La iniciativa más destacada consiste en la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés. Esta modalidad busca facilitar la adquisición de artículos tecnológicos y de uso duradero, que habitualmente representan un esfuerzo económico importante.

El programa se implementa a través de la aplicación Cuenta DNI, lo que otorga comodidad y practicidad en el proceso de compra. Con esta propuesta, el Banco Provincia no solo celebra su aniversario, sino que también refuerza su compromiso con la economía regional, incentivando un consumo que, en muchos casos, quedaría postergado por la coyuntura actual.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cuándo es el próximo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI en septiembre 2025

El 6 y el 20 de septiembre, los clientes del Banco Provincia tendrán la posibilidad de acceder a un 35% de descuento en compras realizadas en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Esta propuesta representa una oportunidad concreta para reducir los gastos en alimentos esenciales, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre consumidores y pequeños comercios locales. La medida se orienta a favorecer la adquisición de proteínas de calidad a precios más accesibles.

La promoción estará disponible únicamente los días sábado, momento en que muchas familias concentran sus compras principales. Con este esquema, el ahorro se convierte en un apoyo directo a la economía doméstica, brindando la chance de destinar menos recursos a productos de primera necesidad. Al mismo tiempo, la estrategia colabora en dinamizar un sector fundamental dentro de la actividad comercial bonaerense.

Para hacer uso del beneficio, los usuarios deberán efectuar el pago a través de la billetera virtual Cuenta DNI. La aplicación, de manejo sencillo, facilita que más clientes puedan acceder a la promoción sin dificultades. De esta manera, el Banco Provincia refuerza su compromiso con la economía familiar, impulsando el consumo responsable en rubros claves para la alimentación cotidiana.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Las promociones vigentes con Cuenta DNI durante septiembre de 2025 son las siguientes:

  • 30% de descuento en locales gastronómicos los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con un límite de reintegro de $8.000 por usuario.
  • 35% de rebaja en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados 6 y 20 de septiembre.
  • 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes.
  • 40% de rebaja en ferias y mercados bonaerenses disponibles todos los días.
  • 40% en la compra y recarga de garrafas a lo largo de todo el mes, con un tope de $12.000.
  • 40% en locales ubicados dentro de los campus de universidades bonaerenses, con un máximo de $6.000 semanales.
Cuenta DNI
Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Para aprovechar estas promociones, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI actualizada y verificar que el comercio esté adherido. Los pagos pueden realizarse mediante transferencia con código QR o utilizando el dinero disponible en la cuenta.

Junto a estas promociones fijas, Cuenta DNI también sorprende con beneficios adicionales en rubros específicos, acceso a entradas para espectáculos y shows musicales, además de incorporar nuevas herramientas. La billetera digital del Banco Provincia no solo facilita el pago de compras, sino que también permite gestionar préstamos y, en breve, brindará la posibilidad de invertir directamente desde el celular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un nuevo esquema de descuentos.

Cuáles son los mejores descuentos y promociones en combustibles para el final de agosto 2025

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.   

Mes aniversario: cuáles son los descuentos y promociones que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuenta DNI confirmó este descuento para universitarios en septiembre 2025: qué días es y cómo aprovecharlo

Durante septiembre, además del festejo aniversario, siguen vigentes las promociones más valoradas por los usuarios.

Por el aniversario, Cuenta DNI tiene un beneficio especial para el domingo 7 de septiembre en 2025: de qué se trata

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Rating Cero

Ortelli murió este fin de semana por causas naturales.

Murió el periodista Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

últimas noticias

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

Alta expectativa por el dólar tras la derrota del Gobierno en la Provincia

Hace 12 minutos
Francos consideró que la responsabilidad es compartida por todo el Gobierno.

Francos, tras la derrota: "Podemos decir que la macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente"

Hace 18 minutos
play

Katopodis celebró el triunfo en PBA y advirtió: "El modelo que tiene Milei en la cabeza no es para Argentina"

Hace 22 minutos
Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 25 minutos
Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 33 minutos