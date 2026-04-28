Horóscopo de hoy, miércoles 29 de abril

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 29 de abril de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Estás en un momento ideal para resolver problemas pendientes. Tu buena humor será tu mejor herramienta para enfrentar dificultades que a otros podrían agobiar. En el amor, si perdonaste algo del pasado, tratá de no traerlo al presente. Centrate en disfrutar el hoy. Priorizá el descanso visual y mental para recargar energía vital.

Es posible que el ánimo esté un poco bajo si los negocios no salen como esperabas. Revisá tu administración de gastos e ingresos, el error podría estar ahí y tiene solución. Escucho los mensajes de tu cuerpo y elegí alimentos que nutran de verdad. En el amor y lo económico, las perspectivas son favorables siempre que mantengas la calma ante imprevistos.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Te espera una jornada excelente. En el trabajo demostrarás todo tu potencial y tus colegas te lo agradecerán. Además, esa persona que te interesa podría proponerte una cita; no dejes pasar el tren por estar demasiado enfocada en lo laboral, hay tiempo para todo. Canalizá la ansiedad a través del movimiento y el ejercicio físico constante.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Puede surgir algún roce con un compañero de trabajo, pero la Luna creciente te ayudará a mantener las formas y que el nubarrón pase rápido. En el amor, vivís un momento fantástico. Aprovechá para sorprender a tu pareja con un detalle especial. Protegé tu equilibrio emocional estableciendo límites saludables con los demás.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Los astros favorecen hoy los negocios y nuevos proyectos. Si te sentís con poca energía, cuidá tu descanso y la alimentación. Considerá que el descanso no es una pérdida de tiempo, sino una inversión en tu salud. Atento: podrías recibir un mensaje de alguien del pasado buscando retomar el contacto con alguna excusa, mejor no mirar atrás.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Cuidado con la impaciencia, las oportunidades laborales que esperás llegarán a su tiempo. Soltá la autocrítica y tratá a tu cuerpo con la paciencia que se merece. Una amiga podría proponerte un plan divertido para el próximo puente donde conocerás a alguien interesante. Si estás soltera, no dudes en decir que sí.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La Luna en tu signo te regala un bienestar interior profundo. Es un día ideal para la lectura o la introspección. Si sentís algo de ansiedad, combatila con ejercicio físico o infusiones relajantes antes de dormir y momentos de silencio para armonizar pensamientos. El Universo podría enviarte un mensaje en tus sueños.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es el momento de hablar y decir lo que venís callando por miedo. Ser sincera te liberará y te ayudará a solucionar ese problema que te preocupa. Liberá las tensiones acumuladas en la espalda mediante estiramientos conscientes. Además, una persona del pasado reaparecerá buscando tu ayuda profesional o consejo, será una buena oportunidad para retomar el vínculo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Entrás en una etapa de estabilidad laboral que te dará tranquilidad. En lo económico, evitá pedir ayuda a tu pareja a menos que sea estrictamente necesario, tenés recursos para salir sola del bache. Fortalecé tu sistema inmunológico con una rutina de sueño reparador. En el amor, es un buen momento para formalizar o dar un paso adelante en la relación.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu prestigio profesional te traerá nuevas propuestas, aunque te generen indecisión. Valorá el ambiente y los beneficios antes de elegir. Aprendé a desconectar del trabajo para evitar que el agotamiento afecte tu ánimo. En lo sentimental, hablá claro con tu pareja sobre lo que te molesta. Si una relación ya no da para más, es mejor dejar ir.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si buscás un cambio de empleo, la Luna te inspirará hoy para ver claro el camino. Mantené tu cuerpo hidratado y tu mente abierta a nuevos hábitos saludables. En el amor, si hay crisis, intentá que los problemas económicos no afecten los sentimientos. Si sentís un flechazo por alguien, no reprimas lo que sentís por miedo al rechazo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy lograrás ver tus preocupaciones desde otra perspectiva gracias al consejo de alguien que te aprecia. Escuchá su opinión. En el amor, seguí tu intuición y arriesgate. Priorizá actividades que te devuelvan un poco de paz. No dejes que alguien especial se canse de esperar una señal tuya.