Aumenta nuevamente el subte en CABA: cuánto saldrá el boleto desde el 1° de noviembre

El incremento del pasaje se debe al mecanismo de actualización mensual, que incluye el valor de la inflación más 2 % adicional. En este caso, la suba será del 4,1%.

La tarifa del subte tendrá un incremento del 4,1% en noviembre y costará $1157

A partir del sábado 1° de noviembre, los ciudadanos que utilicen el subte sufrirán un nuevo golpe al bolsillo, ya que aumentará nuevamente. Se debe al mecanismo de actualización mensual, que estable una suba a partir del valor del Índice de Precios a Consumidor (IPC) más 2% adicional.

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.
El nuevo incremento, que impactará en el decimoprimer mes del año, formalizado con la resolución 108 publicada en Boletín Oficial porteño, será del 4,1%, por lo que la tarifa aumentará a $1.157. Para mantener ese precio, los usuarios de dicho transporte deberán contar con la Tarjeta SUBE registrada. En caso contrario, se abonarán una tarifa diferencial por lo que se irá a $1.189,63.

De igual modo, la buena noticia para los pasajeros es que continuará vigente el descuento para los usuarios frecuentes con bonificaciones de 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

subte molinete

Aumenta la tarifa del transporte: cuánto costará viajar desde noviembre

Subte

  • La tarifa pasará de $1.112 a $1.157. En caso de no contar con la tarjeta SUBE registrada, el valor será de $1.189,63.
  • Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $404,95.
  • La tarifa estudiantil llegará a $161,98.

Premetro

  • La tarifa será de $404,95.
  • Tarjeta SUBE sin nominalizar alcanzará $643,87.

Desde mayo, todas las estaciones del subte porteño tienen al menos un molinete multipagos, un acceso en el que se permite utilizar tarjetas de crédito, débito y pagos QR, en el que algunas plataformas ofrecen diferentes descuentes de viajes.

