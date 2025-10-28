Aumenta nuevamente el subte en CABA: cuánto saldrá el boleto desde el 1° de noviembre El incremento del pasaje se debe al mecanismo de actualización mensual, que incluye el valor de la inflación más 2 % adicional. En este caso, la suba será del 4,1%. Por







La tarifa del subte tendrá un incremento del 4,1% en noviembre y costará $1157

A partir del sábado 1° de noviembre, los ciudadanos que utilicen el subte sufrirán un nuevo golpe al bolsillo, ya que aumentará nuevamente. Se debe al mecanismo de actualización mensual, que estable una suba a partir del valor del Índice de Precios a Consumidor (IPC) más 2% adicional.

El nuevo incremento, que impactará en el decimoprimer mes del año, formalizado con la resolución 108 publicada en Boletín Oficial porteño, será del 4,1%, por lo que la tarifa aumentará a $1.157. Para mantener ese precio, los usuarios de dicho transporte deberán contar con la Tarjeta SUBE registrada. En caso contrario, se abonarán una tarifa diferencial por lo que se irá a $1.189,63.

De igual modo, la buena noticia para los pasajeros es que continuará vigente el descuento para los usuarios frecuentes con bonificaciones de 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

. En caso de no contar con la tarjeta SUBE registrada, el valor será de $1.189,63. Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $404,95.

el boleto será de La tarifa estudiantil llegará a $161,98.

Premetro La tarifa será de $404,95.

Tarjeta SUBE sin nominalizar alcanzará $643,87. Desde mayo, todas las estaciones del subte porteño tienen al menos un molinete multipagos, un acceso en el que se permite utilizar tarjetas de crédito, débito y pagos QR, en el que algunas plataformas ofrecen diferentes descuentes de viajes.