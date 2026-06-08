"Va a ser complicado": en plena crisis, las pymes cuestionan el RIMI y piden una ley de emergencia

En lo que va de la presidencia de Milei ya cerraron más de 22 mil empresas. Distintos representantes del sector describieron a C5N el sombrío panorama presente y futuro “si no hay una recuperación del salario real y una reforma tributaria".

La situación de las pequeñas y medianas empresas atraviesa una difícil realidad económica: durante la presidencia de Javier Milei más de 22 mil pymes tuvieron que bajar la persiana . En ese contexto, distintos representantes del sector calificaron como " crítica " la situación actual, lanzaron fuertes cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones ( RIMI ) y coincidieron en que la solución es dinamizar el consumo: “Si no hay una recuperación del salario real y una reforma tributaria va a ser complicado".

Además, en diálogo con C5N, pusieron en valor la necesidad de tratar y aprobar en el Congreso una Ley de Emergencia PyME , destinada a frenar el cierre de empresas, evitar nuevos despidos y "generar condiciones para que la producción nacional pueda volver a sostenerse".

“Las pymes tienen el estado que se preveía desde el día uno del gobierno de Milei. Por eso estuvimos el otro día con la presentación de la Ley de Emergencia. Es el modelo que nos viene golpeando desde el principio y, obviamente, vos ves la caída de empresas y la caída de trabajadores es lineal. Lo que estamos viviendo es una agonía permanente”, señaló Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

De la misma manera, no tuvo reparos al calificar como un " industricidio " la situación que atraviesan actualmente: "La industria es el motor de nuestra economía. Somos un país con mucha industria y eso se está destruyendo".

Por su parte, Marcelo Goñi , empresario en el rubro de las telecomunicación e integrante de la misma entidad, habló sobre lo preocupante de la política aperturista del Gobierno y puso como ejemplo lo que ocurre en su empresa. "Entre una serie de servicios que damos está el acceso a internet satelital y apenas ingresó el gobierno de Milei, le abrió la puerta a Starlink sin ningún tipo de anclaje respecto del ecosistema que ya había de empresas de internet en Argentina . Y pasa lo mismo que le pasa al resto de los sectores como el textil, el automotriz, etc", advirtió en un primer momento.

Luego remarcó: "Todo este tipo de apertura indiscriminada, de que que pase el que quiera venir y que se quede con el mercado y que gane el más fuerte, deja a las pymes en una situación de enorme fragilidad, y eso lo estamos viendo a partir de la cantidad de pymes que cierran todos los días”.

Para Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), "estamos mucho peor y no hay previsibilidad a futuro porque no hay ninguna medida que diga que vamos a mejorar. Las desregulaciones se siguen llevando adelante, se siguen bajando los aranceles para las importaciones en algunos productos y se aumenta, justamente, el problema de la falta de controles de las importaciones”.

“Las pymes necesitamos una ley de emergencia económica, productiva y fiscal para frenar el cierre de empresas, los despidos y mejorar las condiciones de competitividad que hoy hacen falta para seguir produciendo”, manifestó, previo a señalar que la propuesta apunta a establecer un régimen excepcional por un año, con medidas urgentes para recomponer a las pequeñas y medianas empresas, preservar el empleo y sostener la actividad productiva.

Por su parte Salvador Femenía, dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y titular de la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno (UCEP), detalló en su análisis de la realidad del sector que “hasta abril tuvimos 12 meses continuados de caída del consumo en la medición interanual. Hay que tener en cuenta que la industria pyme de lo que produce, el 70% va al mercado interno".

De la misma manera advirtió que "si no hay consumo en el comercio, no existe una demanda a la industria. Más allá de los factores de no recuperación del salario, el aumento de servicios y todos elementos que afectan a la plata disponible en el trabajador, el panorama es complicado".

Pymes industria Algunas pymes deberán volver a endeudarse para abonar el medio aguilando de junio.

En línea con sus colegas, Humberto Spaccesi, empresario de la construcción y titular de APYME en Córdoba, sostuvo a C5N que "las pymes están exactamente igual que la población en general: cada vez más empobrecidas. Se ha achicado de forma brutal todo lo que tiene que ver con el mercado interno y es un proceso que viene acelerándose cada vez más”

“Primero se achica el mercado interno, segundo nos aumenta el costo de producción como el combustible, la energía, los impuestos no bajan; y por último abren de forma indiscriminada la importación que nos hace a nosotros totalmente inviable poder competir”, lamentó.

El RIMI lanzado por el Gobierno: "El problema de las pymes es la falta de ventas"

A principios de abril, el Gobierno formalizó la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el objetivo central de estimular inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, en el país.

Según se detalla en la normativa, el esquema busca “garantizar la prosperidad del país”, al tiempo que promueve el desarrollo económico, el fortalecimiento de las cadenas de valor, la mejora de la competitividad de los distintos sectores y el incremento de las exportaciones, con impacto directo en la generación de empleo.

El régimen alcanza a las inversiones que se realicen desde la entrada en vigencia de la ley y hasta dos años después de que se dicten las normas reglamentarias complementarias. En ese período, las empresas podrán adherir y acceder a los beneficios impositivos previstos.

Luis Caputo - Luis Caputo presentó el RIMI a principios de abril. Prensa CEM

Para los representantes del sector, "el RIMI en realidad es el mejor diagnóstico que tenemos para darnos cuenta que estamos frente a un Gobierno que no conoce ni le interesa conocer las necesidades del sector pyme". "Nos podés dar un montón de beneficios, pero si nosotros no tenemos un mercado interno activo, vigoroso, al que le podamos vender nuestros productos y nuestros servicios, todos los beneficios impositivos o de cualquier tipo que el Gobierno pretende dar, en realidad no nos sirven”. sentenció Goñi.

Juliano Moreno de APYME, recordó que "el RIMI lo metieron medio con la reforma laboral y no tenía nada que ver": "Los beneficios son bastante escuetos, como el IVA que se puede tomar anticipadamente, pero lo central pasa que cuando no hay ventas, ¿quién se dedica a invertir en algo? Las empresas que conozco tienen la mitad de las máquinas con una bolsa, paradas".

Desde Córdoba, Spaccesi denunció que nunca fueron interiorizados por el Gobierno sobre el régimen lanzado y denunció que "se enteraron por los medios" y que "el universo pyme no entra en la cobertura que da ese régimen de beneficios. No alcanza, es una pantalla para justificar que algo están haciendo y tratar de morigerar el reclamo”.

Rosato analizó el detalle de lo presentado y, en diálogo con este medio, señaló: “El RIMI para la industria manufacturera comienza, para las microempresas, a partir de 150 mil dólares, y así llega hasta 9 millones de dólares en el tramo 2. Ahora bien, para la industria del sector del agro y ganadería, por ejemplo, hay un régimen especial que puso el Gobierno. Nada, no hay mínimo. Con 10 mil dólares podés acceder a esa RIMI. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos, decimos ¿por qué esa diferencia?".

"¿Por qué para la industria manufacturera hay un mínimo de 150 mil dólares? Que hoy en día nadie lo está tomando. Tenés que tener los papeles en condiciones para acceder a un RIMI. ¿Qué micro qué micro hoy tiene los papeles en condiciones? ¿Qué micro hoy está tiene proyecto de expansión? Entonces, claramente hay una orientación por parte del Gobierno de favorecer a un sector y a otro perjudicar”, concluyó el dirigente.

Femenía, de CAME, cree que la herramienta del RIMI "es válida", aunque también puso reparos en los detalles del régimen y su implementación. "Hace un mes fuimos a la Comisión de Comercio y Pyme y una las propuestas que hicimos fue que el RIMI lo vemos como una herramienta válida, tiene beneficios, quizá en proporción no tanto como lo tienen las grandes empresas, pero deberíamos bajar el piso porque hay pymes que pueden tener un proyecto y no alcanzan a ingresar”.

“Pedimos que los beneficios sean hasta cinco años, en lugar de dos, y que los rangos tengan un piso menor. Es una herramienta que sirve como inversión pero no queda claro cuál es el contexto para que esto funcione. Para la gran mayoría de las pymes que nos manejamos en el mercado interno, por lo menos en el corto plazo, no tenemos horizonte”, advirtió.

El futuro de las pymes y la necesidad de una Ley de Emergencia

Desde CAME, entienden que "si no hay una recuperación del salario real y una reforma tributaria va a ser complicada la situación para las pymes. El otro escenario es que haya un marco de confianza donde exista una inversión. Eso hoy no lo tenés”.

Para Spaccesi, "las pymes necesitamos consumo, posibilidad de vender. Todo lo demás lo arreglamos, no tenemos problemas de impuestos, costos, etc. Dame ventas que lo demás acomodo. Si tengo una población que apenas llega a fin de mes, lo que yo produzco es imposible”.

En la visión del titular de APYME, Julián Moreno, el accionar del Gobierno es "la destrucción que anunciaron desde el día 1. Lo están haciendo y están cumpliendo, lamentablemente”. "Este Gobierno está destruyendo las pocas herramientas que nos quedaban para soñar con un país en vías de desarrollo. Nos está haciendo pelota”, remarcó.

Goñi, se centró en la necesidad de implementar medidas que apoyen a las pymes "La primera tiene que ver con que no es coherente que en un país que tiene hidrocarburos, que tiene energía, y que incluso esto forma parte no solo del discurso, sino de la agenda del Gobierno, esa energía barata no esté puesta a disposición de las pymes".

"Nos están aumentando la luz, el combustible, mientras empresas extranjeras se llevan ese recurso al exterior con estos mecanismos como el RIGI, sin siquiera pagar todo. En segundo lugar, nos parece muy importante dinamizar a dos sectores de la economía que hoy están siendo muy castigados: los jubilados y los trabajadores estatales", agregó.

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Sobre el final, Rosato volvió a advertir que el sector industrial atraviesa una situación de fuerte deterioro, con pérdida de puestos de trabajo y un escenario cada vez más complejo para las empresas que producen en el país. “Necesitamos que el Congreso actúe con urgencia. Esta ley es necesaria para sostener gran parte de la industria pyme que hoy está desapareciendo”, remarcó el presidente de IPA sobre la Ley de Emergencia.

Desde el sector, entienden que la legislación no es solo un reclamo sectorial, sino una medida necesaria para defender el trabajo argentino, la producción nacional y el mercado interno. “Sin pymes no hay empleo, no hay industria y no hay recuperación posible. La Argentina necesita volver a producir”, concluyó.