Reintegro de hasta el 100% en transporte: cómo podés ahorrar durante septiembre 2025

Desde el 15 de agosto, los pasajeros de colectivos en Argentina cuentan con una promoción especial impulsada por VISA que se mantendrá vigente hasta el último día de septiembre . La propuesta ofrece un reintegro del 100% del valor del pasaje de manera directa en la cuenta del usuario, lo que representa un ahorro relevante para quienes utilizan el transporte público de forma cotidiana. Para acceder, es necesario vincular la tarjeta VISA a una billetera digital habilitada y efectuar el pago del pasaje a través de esa plataforma.

Si bien la promoción resulta muy atractiva, se encuentra sujeta a determinadas condiciones. La principal limitación radica en el tope de reintegro mensual, cuyo valor exacto depende de la modalidad de pago utilizada. Además, solo aplica para tarjetas VISA con tecnología Contactless, es decir, aquellas que permiten pagos sin contacto. Por este motivo, resulta fundamental confirmar que la tarjeta cuente con dicha función, ya que las versiones tradicionales quedan excluidas.

La llamada "Promo Buses" se encuentra disponible para diversas categorías de productos VISA: tarjetas de crédito, débito y prepagas, siempre que hayan sido emitidas en Argentina. Gracias a esta flexibilidad, una gran cantidad de usuarios puede acceder al beneficio y aprovechar el reintegro. La iniciativa no solo promueve el uso del transporte público, sino que también impulsa la adopción de pagos digitales y sin contacto, ofreciendo una experiencia más rápida, práctica y eficiente.

La promoción de VISA destinada a los pasajeros de colectivo ofrece dos modalidades de reintegro, según la forma de pago seleccionada por el usuario. La alternativa más ventajosa consiste en utilizar el celular mediante billeteras digitales compatibles, ya que de esta manera el reintegro alcanza el 100% del valor del pasaje.

Desde ahora, los usuarios del transporte público en Argentina cuentan con una nueva alternativa para abonar sus viajes directamente desde la aplicación de SUBE

Es necesario señalar que este reintegro total no se encuentra disponible de manera ilimitada. La promoción fija un tope mensual de $10.000, lo que implica que el usuario puede recibir reintegros hasta alcanzar ese monto en el transcurso de cada mes. Una vez superado el límite, los reintegros dejan de aplicarse.

La segunda opción consiste en emplear la tarjeta física VISA con tecnología sin contacto. Bajo esta modalidad también se otorga un reintegro, aunque de menor alcance: corresponde al 35% del valor del pasaje.

Del mismo modo que en la primera alternativa, en este caso también existe un límite mensual. El tope de reintegro se establece en $5.000, lo que, si bien representa un porcentaje inferior, continúa siendo un recurso útil para disminuir el gasto en los viajes en colectivo.

Al comparar ambas posibilidades, la opción más favorable resulta la del uso del celular y una billetera digital. El reintegro del 100% con un tope mensual de $10.000 es claramente más ventajoso frente al 35% con límite de $5.000 disponible con la tarjeta física.

Para obtener el máximo beneficio de los viajes en colectivo, se aconseja vincular la tarjeta VISA a una billetera digital con reconocimiento NFC. Esta tecnología permite realizar pagos sin contacto desde el teléfono de forma práctica y rápida.

En un escenario donde cada gasto cuenta, especialmente en rubros clave como el transporte, este tipo de iniciativas no solo ofrecen un alivio inmediato, sino que también consolidan la fidelidad de los usuarios en torno a servicios digitales.

Entre las billeteras digitales compatibles se destacan algunas de las más utilizadas en Argentina, como Apple Pay, Google Pay, Personal Pay, MODO Contactless, App Galicia y BBVA. Al emplear cualquiera de estas alternativas, los usuarios pueden acceder a la promoción y lograr un ahorro considerable en sus traslados diarios.

Además de los beneficios económicos, la iniciativa busca impulsar un cambio cultural en el uso del transporte y los medios de pago. Al incentivar las transacciones digitales y sin contacto, VISA contribuye a modernizar la experiencia de viaje, reducir el uso de efectivo y fortalecer la seguridad tanto para los usuarios como para el sistema de transporte público.