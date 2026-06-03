Tras varias semanas de incertidumbre ante la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), entra en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo, con otras empresas realizando trayectos análogos para cubrir esa demanda.

La quiebra de Micro Ómnibus San Martín (MOGSM) dejó a miles de pasajeros sin servicio de colectivos.

Tras varias semanas de incertidumbre ante la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) , operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López , lo que dejó a miles de pasajeros sin transporte público , entra en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo , con otras compañías realizando recorridos análogos para cubrir esa demanda.

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En los primeros días de junio comienzan a circular las unidades de los nuevos trayectos, con un plan provisorio de hasta 120 días para evaluar la demanda real y ajustar las frecuencias .

El nuevo sistema, coordinado entre el Ministerio de Transporte bonaerense, empresas operadoras, municipios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), buscará recuperar la conectividad perdida entre distintas áreas de Zona Norte .

Desde el gobierno municipal de San Isidro, principal impulsor del nuevo esquema, remarcaron que no se trata de replicar exactamente los trayectos tal como funcionaban hasta abril sino que se trata de modificaciones o nuevos ramales para cubrir las zonas que quedaron sin servicio, por lo que puede no ser una reedición 100% fiel.

El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril.

La línea 343, operada por Compañía Noroeste S.A.T., es una de las grandes protagonistas de los cambios. La empresa fue la primera en anunciar la incorporación de dos ramales, identificados como "Ex 333 Carapachay" y "Ex 707 Acassuso".

En esa línea detallaron que el recorrido que utilizará el cartel Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar, mientras que Ex 707 irá por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por avenida Uruguay.

La 343 también absorberá parte de los recorridos que realizaba la línea 407 entre Munro, Martínez y San Isidro. Desde la estación ferroviaria de Munro cruzará el túnel ferroviario y continuará por Marconi, avenida Mitre y Edison, pasando por Unicenter.

La línea 228 se hace cargo del recorrido de la línea 437

linea 228 colectivo bondi motsa La 228 cubrirá el recorrido del 437. Facebook Todo Bus

La línea 228, operada por Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), asumirá el recorrido de la línea 437 entre el Bajo de San Isidro, Boulogne y Garín. A diferencia de los otros casos, este trayecto sí se mantendría fiel al que realizaba MOGSM hasta abril.

La línea 314 unirá Boulogne, Villa Adelina y Martínez

línea 314 colectivos La Primera de Martínez San Isidro bondis La línea 314 implementa un nuevo ramal. Colectibondi

La línea 314, a cargo de La Primera de Martínez S.A., suma un nuevo Ramal Verde, con un recorrido inédito que no reproduce ninguno de los que eran operados por MOGSM, que conectará el Bajo Boulogne, la estación Boulogne Sur Mer, el Hospital de Boulogne, Villa Adelina y Martínez.

El servicio partirá desde la terminal ubicada junto al cementerio de Boulogne para conectar el hospital de la localidad con Villa Adelina, un recorrido que era parcialmente cubierto por ramales de la línea 333.

El recorrido atravesará además sectores de Parque del Golf, Fondo de la Legua, avenida Fleming y el entorno de los estudios de Telefé antes de finalizar en avenida Santa Fe e Hipólito Yrigoyen, en Martínez.