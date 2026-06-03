3 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Colectivos de Zona Norte: cómo quedaron repartidos los recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

Tras varias semanas de incertidumbre ante la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), entra en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo, con otras empresas realizando trayectos análogos para cubrir esa demanda.

Por
La quiebra de Micro Ómnibus San Martín (MOGSM) dejó a miles de pasajeros sin servicio de colectivos.

La quiebra de Micro Ómnibus San Martín (MOGSM) dejó a miles de pasajeros sin servicio de colectivos.

X @CiudadDeBondis
Te puede interesar:

Sorpresivo paro en la línea C de subte: hasta cuándo dura y cuál es el reclamo

En los primeros días de junio comienzan a circular las unidades de los nuevos trayectos, con un plan provisorio de hasta 120 días para evaluar la demanda real y ajustar las frecuencias.

El nuevo sistema, coordinado entre el Ministerio de Transporte bonaerense, empresas operadoras, municipios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), buscará recuperar la conectividad perdida entre distintas áreas de Zona Norte.

Cómo serán los nuevos recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

Desde el gobierno municipal de San Isidro, principal impulsor del nuevo esquema, remarcaron que no se trata de replicar exactamente los trayectos tal como funcionaban hasta abril sino que se trata de modificaciones o nuevos ramales para cubrir las zonas que quedaron sin servicio, por lo que puede no ser una reedición 100% fiel.

La línea 343 absorberá recorridos de las ex 333, 707 y parte de la 407

linea 343 colectivos
El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril.

El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril.

La línea 343, operada por Compañía Noroeste S.A.T., es una de las grandes protagonistas de los cambios. La empresa fue la primera en anunciar la incorporación de dos ramales, identificados como "Ex 333 Carapachay" y "Ex 707 Acassuso".

En esa línea detallaron que el recorrido que utilizará el cartel Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar, mientras que Ex 707 irá por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por avenida Uruguay.

La 343 también absorberá parte de los recorridos que realizaba la línea 407 entre Munro, Martínez y San Isidro. Desde la estación ferroviaria de Munro cruzará el túnel ferroviario y continuará por Marconi, avenida Mitre y Edison, pasando por Unicenter.

La línea 228 se hace cargo del recorrido de la línea 437

linea 228 colectivo bondi motsa
La 228 cubrirá el recorrido del 437.

La 228 cubrirá el recorrido del 437.

La línea 228, operada por Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), asumirá el recorrido de la línea 437 entre el Bajo de San Isidro, Boulogne y Garín. A diferencia de los otros casos, este trayecto sí se mantendría fiel al que realizaba MOGSM hasta abril.

La línea 314 unirá Boulogne, Villa Adelina y Martínez

línea 314 colectivos La Primera de Martínez San Isidro bondis
La línea 314 implementa un nuevo ramal.

La línea 314 implementa un nuevo ramal.

La línea 314, a cargo de La Primera de Martínez S.A., suma un nuevo Ramal Verde, con un recorrido inédito que no reproduce ninguno de los que eran operados por MOGSM, que conectará el Bajo Boulogne, la estación Boulogne Sur Mer, el Hospital de Boulogne, Villa Adelina y Martínez.

El servicio partirá desde la terminal ubicada junto al cementerio de Boulogne para conectar el hospital de la localidad con Villa Adelina, un recorrido que era parcialmente cubierto por ramales de la línea 333.

El recorrido atravesará además sectores de Parque del Golf, Fondo de la Legua, avenida Fleming y el entorno de los estudios de Telefé antes de finalizar en avenida Santa Fe e Hipólito Yrigoyen, en Martínez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

Los nuevos ramales conectarían las zonas que dejaron desconectadas el 333 y el 707. 

Colectivos en Zona Norte: confirmaron los nuevos recorridos de dos líneas que pasan a ser ramal de otra

La mujer sufrió la fractura de platillo tibial y una incapacidad física permanente (Foto iliustrativa generada con IA)

Una empresa de colectivos deberá pagarle 25 millones de pesos a una pasajera tras un accidente

“Desde diciembre de 2024 no están pagando y nosotros seguimos entregando los pasajes”, explicaron.

Viajes de larga distancia: las empresas aclaran que seguirán entregando pasajes para personas con discapacidad

Constitución concentra colectivos, trenes y subte.

Transporte en AMBA: el boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei y superó la inflación

Las revisiones vehiculares cuentan con una serie de modificaciones a partir de una decisión del Gobierno nacional.

Paso a paso para realizar la VTV en un taller mecánico

Rating Cero

Domi Faena es influencer y participa en distintos streams. 

Domi Faena mostró cómo una pareja peleaba por la marcha de Ni Una Menos: "Sos un retrogrado, me das vergüenza"

La Casita de Bad Bunny.

Se conoció un video sobre cómo se eligen los invitados para La Casita de Bad Bunny tras graves acusaciones

Jensen Ackles consiguó el mejor físico de su vida pasados los 40 años.

Estrella de The Boys: como fue la impresionante transformación de Jensen Ackles a sus 48 años

La conductora realizó una dura crítica. 

Una importante conductora se desnudó en TV para silenciar a sus críticos

Alfa estuvo en pareja con Delfina Wagner cuando él tenía 61 años y ella 19.

La dura respuesta de la expareja de Alfa de Gran Hermano: "Problemas de ira y de erección"

Su llegada se concretó para cubrir la vacante que dejó la cantante Gladys La Bomba Tucumana

La impresionante transformación de Alejandra Majluf, la famosa actriz que entró a Gran Hermano

últimas noticias

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Quién es Franco, el misterioso hombre que entorpeció la investigación por el femicidio de Agostina Vega

Hace 7 minutos
Uruguay integra el Grupo H en el Mundial 2026 junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Polémica por las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay: el insólito motivo

Hace 11 minutos
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Todos los cambios en la VTV que rigen a partir de hoy: qué pasará con los talleres mecánicos

Hace 17 minutos
Domi Faena es influencer y participa en distintos streams. 

Domi Faena mostró cómo una pareja peleaba por la marcha de Ni Una Menos: "Sos un retrogrado, me das vergüenza"

Hace 21 minutos
La Casita de Bad Bunny.

Se conoció un video sobre cómo se eligen los invitados para La Casita de Bad Bunny tras graves acusaciones

Hace 26 minutos