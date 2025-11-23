23 de noviembre de 2025 Inicio
AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo y el complemento de la Tarjeta Alimentar que se aplicarán desde el próximo mes.

En diciembre, el ingreso final combinado para dos hijos asciende a $277.884.

  • La AUH aumentará un 2,3% en diciembre y fijará un nuevo valor mensual para cada hijo.
  • Anses pagará solo el 80% del monto mensual, mientras que el 20% quedará retenido hasta la Libreta AUH.
  • Las familias con dos hijos percibirán un total de $277.884 sumando AUH y Tarjeta Alimentar.
  • La Tarjeta Alimentar mantiene los montos vigentes y funciona como refuerzo alimentario para hogares con menores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en diciembre de 2025 una suba del 2,3% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que impactará directamente en el ingreso final de las familias con dos hijos. Con este ajuste, el organismo actualizará el valor mensual de la AUH y mantendrá la acreditación adicional de la Tarjeta Alimentar, generando un ingreso total más alto para los hogares alcanzados.

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.
La AUH se actualiza por inflación y paga el 80% mensual mientras retiene el 20%.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Para diciembre, cada AUH tendrá un valor total de $122.467, aunque el pago mensual será de $97.974, dado que Anses retiene el 20% hasta la presentación anual de la Libreta AUH. En el caso de familias con dos hijos, el monto que se acreditará en la cuenta será de $195.948.

Esta actualización corresponde al mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones en función de la inflación oficial. La suba del 2,3% permitirá acompañar el aumento del costo de vida en un mes clave por los gastos de fin de año.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar mantiene los montos vigentes desde 2024 y funciona como un refuerzo esencial para la compra de alimentos. En diciembre, las familias con dos hijos recibirán $81.936 adicionales, que se acreditan junto con la AUH.

La Tarjeta Alimentar aporta $81.936 a las familias con dos hijos.

Al sumar ambos beneficios, el ingreso total mensual para diciembre será de $277.884, una cifra que refuerza la capacidad de compra en un momento del año con mayores gastos.

