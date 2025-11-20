20 de noviembre de 2025 Inicio
Los 2 beneficios de ANSES que activará para la AUH en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son estos extras.

Por
Anses explicó cuáles son los dos beneficios que activará en diciembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció dos pagos extra para los titulares de la AUH para diciembre.
  • Para acceder, deben cumplir con una serie de requisitos específicos.
  • Por otro lado, para el último mes del año, las prestaciones tendrán una suba del 2,3%.
  • El ajuste responde al Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales en línea con el último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que en diciembre, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a dos pagos extra si cumplen con los requisitos solicitados por el organismo. Además, se confirmó que para el próximo mes los haberes tendrán un aumento del 2,3%.

ANSES LIBRETA AUH 2024
Aumenta la AUH de ANSES en diciembre 2025

En diciembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,3% en relación con el índice inflacionario de octubre. En ese sentido, la prestación será de $122.467 por cada hijo menor dado de alta, aunque de este monto sólo recibirán el el 80%, es decir, $97.974.

Para la línea de la AUH por discapacidad el monto será de $398.697. Al igual que la línea tradicional de pago, solo se deposita el 80%: $318.957,60.

En ambos casos se retiene el 20% y se acumula para su pago tras la presentación de la Libreta AUH.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico destinado a asegurar la compra de alimentos en hogares con niños o personas gestantes. El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, en la misma cuenta bancaria, y no requiere realizar trámites adicionales.

Los montos son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062
AUH ANSES
Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario anual obligatorio que certifica que los menores a cargo de un beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplen con los requisitos de salud y educación. Su presentación permite cobrar el 20% acumulado de la asignación y la Ayuda Escolar Anual.

En diciembre de 2025, la presentación de la Libreta AUH permite cobrar el complemento acumulado del 20% retenido durante el período marzo 2024-febrero 2025, que asciende a $188.069 por hijo en zona general. Los montos son mayores para hijos con discapacidad o para quienes residen en la región austral.

Libreta de la AUH de ANSES: cómo la tramito

El trámite se realiza desde mi ANSES, tanto en la web como en la app.

Es clave destacar que solo es válido el formulario generado desde la web. Una vez completado por la escuela o el centro de salud, debe cargarse nuevamente en mi ANSES desde el celular o la computadora. La fecha límite para presentar la Libreta es el 31 de diciembre de 2025.

El paso a paso para presentar la Libreta AUH a través de la web es el siguiente:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a Hijos > Libreta AUH y verificar que los datos de los niños o personas a cargo estén correctos.
  • Si falta algún control (educación, salud o vacunas), seleccionar Generar Libreta para descargar o enviar el formulario por mail.
  • Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.
  • Sacar una foto clara del formulario (en JPG, menos de 3 MB y que se vean las cuatro esquinas).
  • Volver a mi ANSES > Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y cargar la imagen siguiendo las instrucciones.
  • El trámite queda confirmado al recibir un correo electrónico de ANSES.

Quienes no puedan hacerlo de forma digital también pueden presentarlo sin turno en una oficina de Anses.

