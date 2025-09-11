AUH por Discapacidad de ANSES: monto de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los pagos de septiembre. En ese sentido, se dio a conocer que el aumento que tendrán las distintas prestaciones, como las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares, será del 1,9%. Y es por eso que el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad ascendió a $374.745.
Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES
La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:
Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES
El valor total de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($299.796), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH, un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.
AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Anses ya comenzó con el pago de eta prestación. Las fechas restantes son: