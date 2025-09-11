AUH por Discapacidad de ANSES: monto de septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las distintas prestaciones. Por







Anses actualizó los montos de la AUH por Discapacidad para septiembre.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los pagos de septiembre. En ese sentido, se dio a conocer que el aumento que tendrán las distintas prestaciones, como las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares, será del 1,9%. Y es por eso que el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad ascendió a $374.745.

ANSES discapacidad 4 Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

Trabajador en relación de dependencia.

Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Monotributistas.

Trabajadores de temporada y rurales.

Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES El valor total de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($299.796), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH, un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 Anses ya comenzó con el pago de eta prestación. Las fechas restantes son: