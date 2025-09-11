11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

AUH por Discapacidad de ANSES: monto de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las distintas prestaciones.

Por
Anses actualizó los montos de la AUH por Discapacidad para septiembre.

Anses actualizó los montos de la AUH por Discapacidad para septiembre.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con los pagos de septiembre. En ese sentido, se dio a conocer que el aumento que tendrán las distintas prestaciones, como las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares, será del 1,9%. Y es por eso que el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad ascendió a $374.745.

Anses explicó a las embarazadas cuál es el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre.
Te puede interesar:

Atención embarazadas: el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre 2025

ANSES discapacidad 4

Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES

La AUH por Discapacidad es una suma mensual que se paga por cada hijo sin límite de edad que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

  • Trabajador en relación de dependencia.
  • Que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Monotributistas.
  • Trabajadores de temporada y rurales.
  • Que cobren la Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
  • Titulares de jubilaciones y pensiones.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES

El valor total de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $374.745. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($299.796), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH, un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

Anses ya comenzó con el pago de eta prestación. Las fechas restantes son:

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Presentar la apelación y monitorear el trámite ante Anses maximiza las posibilidades de reactivación.

ANSES: cómo reclamar la Pensión no Contributiva en septiembre 2025 tras la baja

Anses anunció hasta cuándo pueden cobrar las embarazadas en septiembre.

AUE de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en septiembre 2025

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 11 de septiembre

La Anses recordó que mantener actualizados los datos es esencial para conservar la Tarjeta Alimentar.

El trámite gratuito y online que es clave para no perder la Tarjeta Alimentar de ANSES

Anses dio detalles sobre los descuentos y reintegros en compras durante septiembre.

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Anses indicó quiénes pueden cobrar el bono de refuerzo de $70.000 este mes.

ANSES: además de los jubilados, ¿quiénes cobran el bono de $70.000 en septiembre 2025?

Rating Cero

Una actriz afirmó no haber recibido novedades de Marvel y señaló que debió integrar una de las series más cuestionadas del UCM.  

Esta actriz estuvo en una serie no canon de Marvel y reclamó no haber estado en el UCM

Paredes, protagonista de un inesperado rumor.

Camila Galante reapareció en redes tras los rumores de romance entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson: "Me desmayo"

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
play

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Gimena Accardi mostró su nuevo look en Instagram.

La transformación de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Temporada de rulos"

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

Zaira Nara celebró su cumpleaños número 37.

Bellísima, Zaira Nara lució un look cowboy que se robó todas las miradas

últimas noticias

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca.

Pablo Grillo fue trasladado al Hospital Rocca, mientras evalúan su evolución neurológica

Hace 7 minutos
Conocé los tips de cuidados para este tipo de plantas.

Qué podés hacer si tenés rosas en tu jardín pero le aparecen manchas negras

Hace 10 minutos
El K-Bioferment Luxury Therapy Serum de la marca Atashi se consolidó como uno de los más valorados.

Esta crema coreana con efecto lifting es lo más buscado en Europa y deja tu piel radiante

Hace 11 minutos
El misterioso hallazgo apareció junto al tercer puente entre Neuquén y Cipolletti.

Misterio en Neuquén: aparecieron juguetes sexuales junto a un puente

Hace 12 minutos
play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Hace 15 minutos