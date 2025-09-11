11 de septiembre de 2025 Inicio
Atención embarazadas: el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta ayuda. Todo lo que tenés que saber.

Por
Anses explicó a las embarazadas cuál es el beneficio que pueden cobrar hasta el 23 de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de este mes, en el que se detalla que las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) podrán cobrar este beneficio hasta el martes 23 de septiembre.

Presentar la apelación y monitorear el trámite ante Anses maximiza las posibilidades de reactivación.
Te puede interesar:

ANSES: cómo reclamar la Pensión no Contributiva en septiembre 2025 tras la baja

La AUE es un beneficio destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.

ANSES Asignación Prenatal
Esta asignación tiene como objetivo brindarles un apoyo económico durante el embarazo para ayudar a cubrir los gastos adicionales que este período implica.

AUE de ANSES: monto de septiembre 2025

Gracias a la suba prevista del 1,9% para este mes, el monto de la AUE en septiembre será de $92.070.

Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES

Cobran esta prestación los siguientes grupos:

  • Personas desocupadas (incluido cónyuge y conviviente)
  • Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al salario mínimo)
  • Monotributistas sociales
  • Trabajadoras de casas particulares registradas
  • Personas inscriptas en programas sociales

Además, deben cumplir estos requisitos:

  • Tener un embarazo de 12 semanas o más.
  • Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.
  • Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.
  • No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

AUE de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 0: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 23 de septiembre
