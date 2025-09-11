AUE de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este mes. Qué día le corresponde a cada titular. Por







Anses anunció hasta cuándo pueden cobrar las embarazadas en septiembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó todas las fechas de pago correspondientes al noveno mes del año. En ese sentido, se dio a conocer el cronograma de cobros de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que terminan de recibir sus haberes el día martes 23 de septiembre. Se trata de un apoyo económico destinado a personas a partir de las 12 semanas de gestación en situación de vulnerabilidad social.

ANSES Asignación Prenatal Este beneficio consiste en una asistencia financiera mensual destinada a cubrir los gastos asociados al cuidado de la salud durante el embarazo. Freepik AUE de ANSES: monto de septiembre 2025 Este mes las prestaciones sociales tienen una suba del 1,90%, en relación con la inflación registrada en julio. Es por eso que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.070,

AUE de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0: 10 de septiembre.

DNI terminados en 1: 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: 23 de septiembre.