AUH con Discapacidad de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en septiembre 2025

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad(AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ya cuenta con el calendario de pagos activo para septiembre de 2025. Se podrá cobrar hasta el viernes 19, fecha límite del cronograma oficial. Durante este mes, la prestación incorpora un aumento del 1,9%, en sintonía con la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En septiembre el monto alcanza los $374.745, de los cuales se cobra mensualmente el 80%.
Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES
La AUH por Discapacidad se otorga por cada hijo con certificado vigente, sin límite de edad, a grupos familiares sin empleo registrado o vinculados a la economía informal. También pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, rurales y de temporada, además de quienes perciben pensiones no contributivas o la Prestación por Desempleo.
El trámite exige presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la Declaración Jurada PS 2.71, con los datos del titular, la persona con discapacidad y, de corresponder, su representante. En mayores de 18 años que residan en distinto domicilio, se requiere un certificado médico que justifique la situación y documentación que acredite manutención.
Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES
Según la Resolución 298/2025, la asignación asciende a $374.745, aunque los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($299.796), ya que el 20% queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este documento certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.
Además, se mantienen vigentes extras como la Tarjeta Alimentar, que otorga $52.250 a familias con un hijo, $81.936 con dos y $108.062 con tres o más. A esto se suma el Complemento Leche, que en septiembre tiene un valor de $42.710,79, destinado a hogares con niños de hasta 3 años.
El calendario de pagos se extiende del 8 al 19 de septiembre, según la terminación del DNI.
AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
Los pagos se efectúan en la misma cuenta bancaria donde se reciben otras asignaciones. El cronograma de acreditaciones, ordenado por terminación de DNI, quedó definido de la siguiente forma:
DNI terminados en 0: 8 de septiembre.
DNI terminados en 1: 9 de septiembre.
DNI terminados en 2: 10 de septiembre.
DNI terminados en 3: 11 de septiembre.
DNI terminados en 4: 12 de septiembre.
DNI terminados en 5: 15 de septiembre.
DNI terminados en 6: 16 de septiembre.
DNI terminados en 7: 17 de septiembre.
DNI terminados en 8: 18 de septiembre.
DNI terminados en 9: 19 de septiembre.