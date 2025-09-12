AUH con Discapacidad de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los montos, requisitos y fechas de pago de esta Asignación Universal por Hijo correspondientes al noveno mes del año. Por







La AUH por Discapacidad se entrega a familias en situación de vulnerabilidad con hijos con CUD vigente. Freepik

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad(AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ya cuenta con el calendario de pagos activo para septiembre de 2025. Se podrá cobrar hasta el viernes 19, fecha límite del cronograma oficial. Durante este mes, la prestación incorpora un aumento del 1,9%, en sintonía con la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

ANSES discapacidad 4 En septiembre el monto alcanza los $374.745, de los cuales se cobra mensualmente el 80%. Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES La AUH por Discapacidad se otorga por cada hijo con certificado vigente, sin límite de edad, a grupos familiares sin empleo registrado o vinculados a la economía informal. También pueden acceder trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, rurales y de temporada, además de quienes perciben pensiones no contributivas o la Prestación por Desempleo.

El trámite exige presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la Declaración Jurada PS 2.71, con los datos del titular, la persona con discapacidad y, de corresponder, su representante. En mayores de 18 años que residan en distinto domicilio, se requiere un certificado médico que justifique la situación y documentación que acredite manutención.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES Según la Resolución 298/2025, la asignación asciende a $374.745, aunque los beneficiarios reciben el 80% de manera mensual ($299.796), ya que el 20% queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Este documento certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Además, se mantienen vigentes extras como la Tarjeta Alimentar, que otorga $52.250 a familias con un hijo, $81.936 con dos y $108.062 con tres o más. A esto se suma el Complemento Leche, que en septiembre tiene un valor de $42.710,79, destinado a hogares con niños de hasta 3 años.