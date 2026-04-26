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AUH de ANSES: por qué el 9 de mayo 2026 es una fecha clave

La Asignación Universal por Hijo llega con una actualización en el nuevo mes, y el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ya está confirmado.

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Calendario de pagos AUH Anses para mayo 2026. 

Calendario de pagos AUH Anses para mayo 2026. 

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  • El 9 de mayo marca el inicio del calendario de pagos de la AUH de ANSES.
  • ANSES aplicó un aumento del 3,38% en los montos por inflación.
  • El ingreso total se compone de la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin cambios en este último programa.
  • El cronograma se organiza según la terminación del DNI del titular.

El 9 de mayo de 2026 es una fecha central para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, ya que ese día comienza el calendario de pagos definido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El inicio del cronograma ordena la acreditación de haberes y permite a los beneficiarios planificar sus ingresos dentro de un esquema que se repite mes a mes.

ANSES paga casi $500.000 a sus beneficiarios en mayo de 2026, quiénes pueden acceder. 
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ANSES AUH 1.png

El organismo estableció además los valores actualizados con un ajuste del 3,4% vinculado a la inflación. La medida impacta de forma directa en los montos que reciben millones de familias. El ingreso mensual incluye la AUH con retención y la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores vigentes desde 2024, sin modificaciones para este período.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La prestación está dirigida a madres, padres o titulares a cargo de menores de 18 años que no cuentan con empleo formal o se desempeñan en la economía informal. También alcanza a monotributistas sociales. En casos de discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio.

El esquema contempla una retención del 20% mensual, que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

ANSES

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

El aumento del 3,4% modifica tanto el valor bruto como el neto de la asignación. El monto mensual que se acredita corresponde al 80%, mientras que el resto queda retenido. Los valores netos confirmados son:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96
  • 5 hijos: $565.141,20

Para hijos con discapacidad, el monto es superior: el valor bruto alcanza $460.044,10 y el neto mensual es de $368.035,28. La Tarjeta Alimentar continúa sin cambios y se acredita junto con la asignación en la misma cuenta, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos.

Madre hijo AUH 3

AUH de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos comienza el 9 de mayo y se organiza según la terminación del DNI. ANSES distribuye las fechas para ordenar la acreditación de los haberes. Los pagos se depositan de manera automática en la cuenta declarada por el titular, junto con los montos correspondientes a programas complementarios, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

El cronograma previsto para la AUH en mayo es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: 9 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 16 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 22 de mayo

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