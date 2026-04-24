24 de abril de 2026 Inicio
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Becas Progresar Superior de ANSES: requisitos y cómo anotarse

El programa mantiene abierta su inscripción durante abril. Los requisitos y el cumplimiento académico son muy importantes para sostener el beneficio.

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El programa ofrece una ayuda económica mensual para acompañar la continuidad educativa.

El programa ofrece una ayuda económica mensual para acompañar la continuidad educativa.

ANSES
  • La inscripción a las Becas Progresar Superior de ANSES continúa abierta hasta fines de abril de 2026.

  • El programa está dirigido a estudiantes de nivel terciario y universitario en instituciones públicas.

  • Se exige cumplir condiciones académicas, de ingresos y de residencia para acceder.

  • El beneficio otorga pagos mensuales con parte del monto sujeta a validación educativa.

Las Becas Progresar Superior de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siguen disponibles en abril de 2026, con inscripción abierta para estudiantes que cursan carreras terciarias o universitarias en instituciones públicas. El programa ofrece una ayuda económica mensual destinada a acompañar la continuidad educativa.

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Esta iniciativa forma parte de una política de apoyo a la formación académica, con requisitos específicos vinculados a la edad, el nivel de ingresos del grupo familiar y el cumplimiento de condiciones académicas. Además, contempla ciertos grupos prioritarios con criterios más flexibles.

El acceso al beneficio depende tanto de cumplir con las condiciones establecidas como de realizar correctamente el proceso de inscripción dentro del plazo vigente, que se mantiene activo durante este mes.

Becas Progresar ANSES
Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar, es imprescindible presentar un formulario de escolaridad.

Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar, es imprescindible presentar un formulario de escolaridad.

Becas Progresar Superior de ANSES: requisitos

Para acceder a las Becas Progresar Superior, es necesario cumplir con una serie de condiciones definidas por la normativa vigente. Entre estas se incluye ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal en el país.

En cuanto a la edad, los ingresantes deben tener entre 17 y 25 años, mientras que los estudiantes avanzados pueden extender ese límite hasta los 30. En determinados casos considerados prioritarios, no existe tope etario.

También se exige que el grupo familiar no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. A esto se suma la obligación de haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes y estar inscripto en una carrera reconocida oficialmente.

Además, durante el ciclo lectivo se deben cumplir requisitos académicos que garanticen la continuidad dentro del programa, lo que condiciona el cobro completo del beneficio.

becas progresar

Cómo acceder a las Becas Progresar Superior de ANSES

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través de la plataforma oficial, utilizando una cuenta registrada en Mi Argentina. Desde ese lugar, los postulantes deben completar el formulario correspondiente.

El programa establece un pago mensual de $35.000, distribuido en hasta 12 cuotas. Sin embargo, una parte de esos pagos queda sujeta a la validación de regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo. En el caso de los estudiantes ingresantes, ANSES retiene un 20% del monto, que se libera una vez acreditada la cursada. En cambio, quienes ya avanzaron en sus estudios perciben el total desde el inicio.

Por último, para recibir el dinero, es obligatorio contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular, ya que el sistema no permite transferencias a terceros.

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