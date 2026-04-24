Jubilados de ANSES: por qué el 11 de mayo 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el cronograma de pagos por feriados y confirmó nuevos valores de haberes para el próximo mes. Por + Seguir en







El cronograma se organiza por terminación de DNI para ordenar los pagos. Freepik

El 11 de mayo de 2026 marca el inicio de pagos para jubilados de ANSES con haberes mínimos.





Los haberes tendrán un aumento del 3,4% según la inflación.





La jubilación mínima alcanzará los $393.174 sin refuerzo adicional.





El calendario se modifica por feriados y cambia el esquema habitual de cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó el 11 de mayo de 2026 como una fecha clave porque ese día comenzará el pago de jubilaciones para quienes cobran la mínima, tras una reprogramación del calendario por feriados y cambios en el esquema habitual.

Anses - Jubilación El inicio del calendario se retrasa por la combinación de feriados. Pexels

Monto de la jubilación mínima de ANSES en mayo 2026 Con el aumento del 3,4%, la jubilación mínima se ubicará en $393.174. Este ajuste responde al último dato del Índice de Precios al Consumidor, que impacta directamente en la fórmula de movilidad vigente. Además, otras prestaciones también se actualizan. La jubilación máxima ascenderá a $2.645.689, mientras que las pensiones y beneficios complementarios acompañarán la misma dinámica de suba.

Bono de ANSES para jubilados en mayo 2026 El Gobierno mantiene un bono de hasta $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $463.174. Para quienes superan la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta completar ese monto. Esta medida busca sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 El calendario arranca el lunes 11 de mayo y se organiza de la siguiente manera para quienes cobran la mínima:

Jubilados de ANSES que cobran la mínima Los titulares con haberes mínimos reciben sus pagos en la segunda y tercera semana del mes: DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 21 de mayo Anses - Jubilación El aumento se aplica según la inflación mensual informada. Pexels Jubilados de ANSES que superan la mínima Quienes perciben montos superiores cobran en la última semana de mayo, con el siguiente esquema: DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo