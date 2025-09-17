17 de septiembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: cuánto cobro con aumento más la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en octubre un incremento en la Asignación Universal por Hijo y confirmó los montos de la prestación complementaria para las familias beneficiarias.

El haber de la AUH general en octubre será de $117.250

El haber de la AUH general en octubre será de $117.250,96, con un pago neto de $93.800,77 por hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 una familia que perciba la Asignación Universal por Hijo (AUH) combinará el aumento del 1,9% con los montos de la Tarjeta Alimentar, llegando a ingresos que superan los $200.000 según la cantidad de hijos.

En lo específico, el haber por cada hijo de la AUH asciende a $117.250,96, de los cuales se abona mensualmente el 80% neto ($93.800,77), mientras que el 20% retenido se libera tras la presentación anual de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar mantiene en octubre montos de $52.250, $81.936 y $108.062 según la cantidad de hijos.

AUH de ANSES: monto de la AUH en octubre 2025

En octubre, la AUH general asciende a $117.250,96 por hijo menor de 18 años. Como ocurre todos los meses, se abona el 80% neto, es decir $93.800,77, y se retiene el 20% restante hasta presentar la Libreta AUH. La actualización también impacta en la AUH por discapacidad, que llega a $402.831,11, de los cuales se abona $322.264,88 cada mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de octubre 2025

A la prestación principal se suman beneficios complementarios. La Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma cuenta bancaria, mantiene los siguientes valores:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Por otra parte, sigue vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en octubre representa $44.230 para hogares con niños de hasta 3 años.

Una familia con tres hijos AUH y Tarjeta Alimentar alcanzará ingresos de casi $390.000 mensuales.

Cuánto cobro con la AUH de ANSES y Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Con el aumento, el ingreso de las familias beneficiarias crece de forma considerable. Por ejemplo:

  • Familia con 1 hijo AUH: $93.800,77 de AUH + $52.250 de Tarjeta Alimentar = $146.050,77 en total.
  • Familia con 2 hijos AUH: $93.800,77 x 2 = $187.601,54 de AUH neta + $81.936 de Tarjeta Alimentar = $269.537,54 en total.
  • Familia con 3 hijos AUH: $93.800,77 x 3 = $281.402,31 de AUH neta + $108.062 de Tarjeta Alimentar = $389.464,31 en total.

Si además hay un menor de 3 años en el hogar, el Complemento Leche eleva aún más los ingresos hasta $433.694,31.

