8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atención AUH de ANSES: la advertencia para septiembre 2025 que todos deben saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el detalle de los montos y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a este mes.

Por
El calendario de pagos finaliza el 19 de septiembre

El calendario de pagos finaliza el 19 de septiembre, según la terminación del DNI.

Freepik

La Asignación Universal por Hijo (AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tendrá en septiembre de 2025 un incremento del 1,90% sobre sus valores, en línea con la inflación registrada en julio. Además, el organismo confirmó el cronograma de cobros, que se extiende hasta el 19 de septiembre, fecha señalada como cierre de las acreditaciones.

Anses explicó cuál es el requisito para cobrar un bono de $70.000.
Te puede interesar:

Atención ANSES: requisito para cobrar un bono de $70.000 en septiembre 2025

ANSES AUH 2.png
El programa alcanza a familias sin acceso a otra asignación y con hijos menores de 18 años.

El programa alcanza a familias sin acceso a otra asignación y con hijos menores de 18 años.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no cuenten con otro tipo de asignación familiar. También se extiende a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE). Este programa social, vigente desde hace 16 años, llega actualmente a unas 2 millones de familias, alcanzando a más de 4 millones de menores en todo el país.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025

En el noveno mes del año, los titulares percibirán los siguientes montos actualizados:

  • AUH por hijo: $92.065,27.

  • AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.

  • Asignación por Embarazo: $92.065,27.

El 20% del beneficio se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores. El trámite puede completarse de manera digital a través de Mi ANSES, con la opción de generar, descargar y subir el formulario validado por instituciones educativas o sanitarias.

AUH 1 ANSES.png
En septiembre los valores de la AUH incorporan una suba del 1,90% vinculada a la inflación.

En septiembre los valores de la AUH incorporan una suba del 1,90% vinculada a la inflación.

AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma de cobros quedó establecido de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 19 de septiembre.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

Anses dio detalles sobre el bono de $70.000 para este mes.

La única clave que tenés que saber del bono de ANSES de $70.000

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 8 de septiembre

El beneficio alcanza a titulares de AUH, AUE y PNC para madres de siete hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: 3 claves que tenés que saber en septiembre 2025

Los ingresos del hogar y la falta de gas natural son determinantes para acceder al beneficio.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Los nuevos montos en septiembre incluyen un incremento del 1,90% vinculado a la inflación.

AUH de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

Rating Cero

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 8 minutos
El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 16 minutos
El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Hace 25 minutos
Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

Hace 33 minutos
Cocineros dieron el tip ideal para que el pescado no quede seco y soso al hacerlo en casa.

Los mejores trucos para que el pescado no quede seco y tenga mucho sabor

Hace 34 minutos