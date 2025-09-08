Atención AUH de ANSES: la advertencia para septiembre 2025 que todos deben saber La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el detalle de los montos y el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a este mes. Por







El calendario de pagos finaliza el 19 de septiembre, según la terminación del DNI. Freepik

La Asignación Universal por Hijo (AUH), administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tendrá en septiembre de 2025 un incremento del 1,90% sobre sus valores, en línea con la inflación registrada en julio. Además, el organismo confirmó el cronograma de cobros, que se extiende hasta el 19 de septiembre, fecha señalada como cierre de las acreditaciones.

ANSES AUH 2.png El programa alcanza a familias sin acceso a otra asignación y con hijos menores de 18 años. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no cuenten con otro tipo de asignación familiar. También se extiende a embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE). Este programa social, vigente desde hace 16 años, llega actualmente a unas 2 millones de familias, alcanzando a más de 4 millones de menores en todo el país.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025 En el noveno mes del año, los titulares percibirán los siguientes montos actualizados:

AUH por hijo : $92.065,27.

AUH por hijo con discapacidad : $299.790,04.

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

El 20% del beneficio se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita la escolaridad, controles de salud y vacunación de los menores. El trámite puede completarse de manera digital a través de Mi ANSES, con la opción de generar, descargar y subir el formulario validado por instituciones educativas o sanitarias.

AUH 1 ANSES.png En septiembre los valores de la AUH incorporan una suba del 1,90% vinculada a la inflación. Freepik AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 El cronograma de cobros quedó establecido de la siguiente forma: DNI terminados en 0: 8 de septiembre .

DNI terminados en 1: 9 de septiembre .

DNI terminados en 2: 10 de septiembre .

DNI terminados en 3: 11 de septiembre .

DNI terminados en 4: 12 de septiembre .

DNI terminados en 5: 15 de septiembre .

DNI terminados en 6: 16 de septiembre .

DNI terminados en 7: 17 de septiembre .

DNI terminados en 8: 18 de septiembre .

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.