ANSES paga $408.624 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó qué grupo recibe este monto el próximo mes. Todos los detalles.

Por
Anses definió a quiénes les paga $408.624 en octubre.

Anses definió a quiénes les paga $408.624 en octubre.


Freepik

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que las distintas Asignaciones Familiares tendrán un incremento de 1,9% en octubre. En ese sentido, especificó que pagará $408.624 a aquellas familias que acrediten la adopción de un hijo mediante la Asignación de Pago Único (APU) y que cumplan con los requisitos solicitados.

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.
Adopción ANSES
El trámite para solicitar la Asignación por Adopción puede realizarse tanto en línea como de forma presencial.

El trámite para solicitar la Asignación por Adopción puede realizarse tanto en línea como de forma presencial.

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio lo pueden cobrar:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Trabajadores por temporada o rurales.
  • Beneficiarios de la prestación por desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Personas que hayan percibido Asignación Universal por Hijo (AUH), con o sin discapacidad, y la Asignación por Embarazo durante el mes de la adopción.

En todos los casos, se requiere acreditar la sentencia judicial de adopción.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en octubre 2025

Con la suba del 1,9%, la APU por Adopción en octubre pasará a ser de $408.624,05.

APU ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un suplemento para un determinado grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un suplemento para un determinado grupo de beneficiarios.

Documentación para acceder a la APU por Adopción de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario realizar la gestión en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno presencial en las oficinas. La documentación requerida es:

  • DNI vigente de los adoptantes y del niño.
  • Sentencia de adopción.
  • Partida de nacimiento actualizada.

Cómo acceder a las APU de ANSES

La solicitud se puede realizar tanto de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación original, como de forma virtual, a través de los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Verificar y actualizar datos.
  • Subir los documentos.
  • Seleccionar "Asignación de Pago Único" y completar la solicitud.
