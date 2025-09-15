ANSES paga $408.624 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que las distintas Asignaciones Familiares tendrán un incremento de 1,9% en octubre. En ese sentido, especificó que pagará $408.624 a aquellas familias que acrediten la adopción de un hijo mediante la Asignación de Pago Único (APU) y que cumplan con los requisitos solicitados.
APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder
El beneficio lo pueden cobrar:
En todos los casos, se requiere acreditar la sentencia judicial de adopción.
Monto de la APU por Adopción de ANSES en octubre 2025
Con la suba del 1,9%, la APU por Adopción en octubre pasará a ser de $408.624,05.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un suplemento para un determinado grupo de beneficiarios.
Documentación para acceder a la APU por Adopción de ANSES
Para iniciar el trámite es necesario realizar la gestión en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno presencial en las oficinas. La documentación requerida es:
- DNI vigente de los adoptantes y del niño.
- Sentencia de adopción.
- Partida de nacimiento actualizada.
Cómo acceder a las APU de ANSES
La solicitud se puede realizar tanto de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación original, como de forma virtual, a través de los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Verificar y actualizar datos.
- Subir los documentos.
- Seleccionar "Asignación de Pago Único" y completar la solicitud.