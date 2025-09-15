ANSES paga $408.624 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó qué grupo recibe este monto el próximo mes. Todos los detalles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que las distintas Asignaciones Familiares tendrán un incremento de 1,9% en octubre . En ese sentido, especificó que pagará $408.624 a aquellas familias que acrediten la adopción de un hijo mediante la Asignación de Pago Único (APU) y que cumplan con los requisitos solicitados .

El trámite para solicitar la Asignación por Adopción puede realizarse tanto en línea como de forma presencial.

En todos los casos, se requiere acreditar la sentencia judicial de adopción.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en octubre 2025

Con la suba del 1,9%, la APU por Adopción en octubre pasará a ser de $408.624,05.

Documentación para acceder a la APU por Adopción de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario realizar la gestión en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno presencial en las oficinas. La documentación requerida es:

DNI vigente de los adoptantes y del niño.

Sentencia de adopción.

Partida de nacimiento actualizada.

Cómo acceder a las APU de ANSES

La solicitud se puede realizar tanto de forma presencial en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación original, como de forma virtual, a través de los siguientes pasos: