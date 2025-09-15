15 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $102.329 a parejas en octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el monto actualizado de una asignación, junto a los requisitos y trámites necesarios para su cobro en este mes.

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que en octubre de 2025 la Asignación por Matrimonio será de $102.329,35. Este beneficio, parte de las Asignaciones de Pago Único (APU), se actualiza de manera automática según el índice inflacionario que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La ayuda económica busca respaldar a las parejas en una etapa clave de su vida, en el marco de una política pública que intenta acompañar los gastos iniciales de la unión formal.

Anses difundió cuáles son los nuevos montos de las SUAF para octubre. 
Una por una, así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento para octubre 2025

Anses APU Matrimonio
En octubre el monto será de $102.329,35 tras el aumento por movilidad.

En octubre el monto será de $102.329,35 tras el aumento por movilidad.

APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder

Se paga por única vez y solamente a uno de los cónyuges, siempre que el matrimonio haya sido debidamente registrado. El beneficio está destinado a:

  • Trabajadores registrados.

  • Monotributistas.

  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

  • Jubilaciones.

  • Pensiones.

  • Asignaciones familiares.

Además, es requisito contar con la documentación respaldatoria que valide la relación y la situación laboral o previsional del solicitante. La prestación es compatible con otras asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en octubre 2025

En octubre, el valor de la Asignación por Matrimonio se fijó en $102.329,35. El incremento del 1,9% responde a la inflación de agosto medida por el Indec. Este monto se abona en una sola cuota y se acredita en la misma cuenta bancaria donde el beneficiario percibe sus haberes o asignaciones.

Documentación para acceder a la APU por Matrimonio de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario presentar:

  • Acta, partida o certificado de matrimonio debidamente legalizado.

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos cónyuges.

  • Comprobante de relación laboral o prestación vigente, según el caso.

En situaciones especiales, Anses puede solicitar documentación complementaria que respalde la convivencia y los datos del solicitante.

Cómo acceder a las APU de ANSES

El trámite puede gestionarse de manera presencial en las oficinas de ANSES con turno previo o de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES. Una vez realizada la solicitud, el organismo analiza la documentación presentada y, si corresponde, acredita el monto en la cuenta bancaria del titular.

APU Matrimonio 2.png
El trámite puede hacerse en oficinas de Anses o en la plataforma Mi Anses con turno previo.

El trámite puede hacerse en oficinas de Anses o en la plataforma Mi Anses con turno previo.

Este beneficio se suma a otras asistencias sociales, como el Complemento Leche, que en octubre asciende a $40.000 y se entrega a familias con hijos menores de 3 años.

