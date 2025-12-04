Este es el grupo reducido de ANSES que cobrará el bono de $70.000 antes de que termine el 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes reciben este extra en el último mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año 2025. En ese sentido, durante este mes, los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 .

Cobran el bono completo de $70.000 todos aquellos jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima, que en diciembre es de $340.879.

Los titulares cuyos ingresos superan la mínima, pero están por debajo del límite establecido por Anses, cobran un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.826.

Quienes cobren más que este monto quedan excluidos del pago de este refuerzo.

Los jubilados que cobren el haber mínimo, es decir, $340.745 en diciembre, cobrarán el bono completo de $70.000.

En cambio, los jubilados cuyos ingresos se ubiquen entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.745. Por ejemplo:

Beneficiarios que cobran $350.745: bono de $60.000

Beneficiarios de $360.745: bono de $50.000

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

La fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensión no Contributiva