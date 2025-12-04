4 de diciembre de 2025 Inicio
Este es el grupo reducido de ANSES que cobrará el bono de $70.000 antes de que termine el 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes reciben este extra en el último mes del año.

Por
Anses detalló quiénes cobran $70.000 extra en diciembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vuelve a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.
  • Este extra está destinado a los jubilados y pensionados del haber mínimo.
  • Las prestaciones tendrán un aumento del 2,34%, de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Indec.
  • Los beneficiarios cobran el bono junto con sus haberes mensuales, el mismo día y en la misma cuenta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año 2025. En ese sentido, durante este mes, los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Anses explicó cuáles son los tres grupos que pueden acceder a la Prestación por Desempleo.
Los 3 grupos que pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Cobran el bono completo de $70.000 todos aquellos jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima, que en diciembre es de $340.879.

Los titulares cuyos ingresos superan la mínima, pero están por debajo del límite establecido por Anses, cobran un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.826.

Quienes cobren más que este monto quedan excluidos del pago de este refuerzo.

Variables del monto del bono de ANSES

Los jubilados que cobren el haber mínimo, es decir, $340.745 en diciembre, cobrarán el bono completo de $70.000.

En cambio, los jubilados cuyos ingresos se ubiquen entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.745. Por ejemplo:

  • Beneficiarios que cobran $350.745: bono de $60.000
  • Beneficiarios de $360.745: bono de $50.000
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

La fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensión no Contributiva

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
