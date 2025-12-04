Este es el grupo reducido de ANSES que cobrará el bono de $70.000 antes de que termine el 2025

Anses detalló quiénes cobran $70.000 extra en diciembre.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) vuelve a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.
Este extra está destinado a los jubilados y pensionados del haber mínimo.
Las prestaciones tendrán un aumento del 2,34%, de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Indec.
Los beneficiarios cobran el bono junto con sus haberes mensuales, el mismo día y en la misma cuenta.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año 2025. En ese sentido, durante este mes, los jubilados y pensionados que cobren hasta un haber mínimo volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.