3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 4 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES tiene distintas prestaciones para sus beneficiarios.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2, con todas las terminaciones de DNI, percibirán sus montos de noviembre, hasta el 10 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes dejan de cobrar la AUH en diciembre.

AUH de ANSES: quiénes no cobran en diciembre 2025

Anses difundió el calendario de pagos del último mes del año.

ANSES: así quedó el calendario de diciembre 2025 por el feriado

Anses dio detalles sobre el calendario de diciembre 2025 con el feriado del día 8.

ANSES: qué pasará con el calendario de diciembre 2025 por el feriado del lunes 8

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este miércoles 3 de diciembre

Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

Anses dio 4 detalles clave sobre el aguinaldo.

Los 4 datos claves para saber sobre el aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Hace 3 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 11 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 19 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 20 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 21 minutos