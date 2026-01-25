25 de enero de 2026 Inicio
AUH de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 con aumento incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo para el segundo mes del año, con actualización por inflación y la continuidad del refuerzo alimentario destinado a el programa.

El aumento de la AUH se aplica de forma automática junto con el calendario habitual de pagos.

El aumento de la AUH se aplica de forma automática junto con el calendario habitual de pagos.

  • El aumento de febrero incorpora una actualización del 2,85% según la inflación medida por el IPC.
  • El pago de la asignación se realiza de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales.
  • El monto final varía según la cantidad de hijos y la percepción del refuerzo de la Tarjeta Alimentar.
  • El calendario de cobro se organiza por terminación del DNI del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a febrero de 2026, que llega con un aumento aplicado por movilidad y se deposita junto con el refuerzo alimentario vigente. Las fechas de cobro ya están definidas y el pago se acredita automáticamente en la cuenta habitual de cada beneficiario.

Madre hijo AUH 2
El monto mensual se compone del haber actualizado y, en algunos casos, del refuerzo alimentario.

El monto mensual se compone del haber actualizado y, en algunos casos, del refuerzo alimentario.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal, sean monotributistas sociales o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. El beneficio alcanza a menores de hasta 18 años y no tiene límite de edad en el caso de hijos con discapacidad. Desde Anses remarcan que es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026

Con la actualización del 2,85%, el monto bruto de la AUH se fijó en $128.983 por hijo. De ese total, Anses deposita mensualmente el 80%, lo que representa un ingreso directo de $103.186. El 20% restante se retiene y se cobra de manera anual tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad.

AUH de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El cronograma de pagos de febrero se organiza según la terminación del DNI y se desarrolla de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero.

  • DNI terminado en 1: martes 10 de febrero.

  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero.

  • DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero.

  • DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de febrero.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero.

  • DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero.

  • DNI terminado en 9: martes 24 de febrero.

AUH 1 ANSES.png
Las fechas de cobro dependen del último número del DNI del titular del beneficio.

Las fechas de cobro dependen del último número del DNI del titular del beneficio.

El depósito se realiza en la fecha asignada sin necesidad de realizar gestiones previas.

