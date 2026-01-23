Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de cobro del mes que viene y la actualización mensual de los haberes para quienes perciben jubilaciones y pensiones. Por + Seguir en







El aumento mensual impacta en todos los haberes previsionales según la fórmula vigente. Freepik

El haber mínimo tendrá un aumento del 2,8% por la movilidad mensual basada en la inflación.

Las fechas de cobro ya están definidas y dependen de la terminación del DNI.

Se analiza la continuidad del bono previsional para los ingresos más bajos.

El cronograma de pagos se adelanta respecto de meses anteriores. La incógnita sobre cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en febrero de 2026 quedó despejada luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializara el calendario de pagos y ratificara la suba mensual de los haberes previsionales. El esquema contempla fechas escalonadas según el número final del documento y un nuevo incremento atado a la inflación.

Anses - Jubilación El bono busca reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con menores recursos. Pexels Aumentaron las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Con la aplicación del índice de movilidad mensual, Anses confirmó que las jubilaciones tendrán una actualización del 2,8%, calculada en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. De esta manera, el haber mínimo pasa de $349.299,32 a $359.079,70. La suba alcanza tanto a quienes cobran la mínima como a los jubilados con ingresos superiores, de forma proporcional.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 Además del aumento, continúa la expectativa por la definición del refuerzo previsional. En los últimos meses, el bono fue de $70.000 y, de sostenerse en febrero, quienes cobran la jubilación mínima podrían alcanzar un ingreso total de $429.079,70. Para los haberes más altos, el pago del bono sería escalonado hasta llegar al mismo tope.

Anses - Jubilación El cronograma de febrero fija fechas anticipadas y escalonadas por DNI. Pexels Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos de Anses para jubilados que perciben el haber mínimo ya tiene fechas confirmadas y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026