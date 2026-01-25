Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy, la Película: qué novedades presentaron y cuándo se estrena

Nintendo presentó este domingo un nuevo trailer de la película Super Mario Galaxy: la Película, en la que compartieron más detalles de la nueva aventura del plomero italiano más famoso, que estará acompañado por nuevos personajes como Rosalina y Bowser Jr, así como por Yoshi y Birdo.
El avance mostró a los hermanos Bros nuevamente en acción y al protagonista utilizando el poder de la Flor de Fuego, que no había aparecido en el primer filme.
En la versión original en inglés, volverán a estar las voces de la primera entrega: Chris Pratt dará vida a Mario y Charlie Day a Luigi, la actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy estará detrás de la Princesa Peach y Jack Black será la voz de Bowser.
En cuanto a los nuevos personajes, Estela tendrá la voz de Brie Larson y Bowsy será interpretado por Benny Safdie.
El nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: la Película
Nintendo compartió este domingo nuevas escenas de la película para ir incrementando la ansiedad de los fanáticos.
Embed - (Inglés con subtítulos) Super Mario Galaxy La Película – Primer vistazo a Yoshi
Cuándo se estrena The Super Mario Galaxy Movie
La nueva película de Mario Bros llegará a los cines el 1° de abril de 2026. En Argentina se estrenará el jueves 2.