ANSES paga $103.186 a padres desde el 9 de febrero 2026: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los valores que recibirán los beneficiarios en el próximo mes, con actualización por inflación y continuidad del apoyo alimentario.







El monto mensual que reciben las familias corresponde al 80% de la asignación total. Freepik

La AUH tendrá un aumento del 2,85% en febrero de 2026 por el ajuste ligado a la inflación.

El monto que se acredita mensualmente por hijo será de $103.186, correspondiente al 80% de la asignación.

El refuerzo de la Tarjeta Alimentar sigue vigente y se deposita en la misma cuenta bancaria.

Los pagos comienzan el 9 de febrero y se organizan según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que desde el 9 de febrero de 2026 comenzará a pagar $103.186 por hijo a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un monto que surge del aumento por inflación y del esquema habitual de retenciones previsto por la normativa vigente.

Madre hijo AUH 3 El aumento de la AUH se aplica automáticamente y acompaña la evolución de la inflación. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está dirigida a madres, padres o tutores que:

Se encuentren desocupados.

Trabajen en la economía informal.

Sean monotributistas sociales.

Perciban ingresos por debajo del salario mínimo. El beneficio alcanza a menores de 18 años y a personas con discapacidad sin límite de edad. Anses aclara que el pago es automático siempre que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Con la actualización del 2,85% determinada por el Índice de Precios al Consumidor, el monto total de la asignación se ubica en $128.983. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80%, lo que deja un ingreso efectivo de $103.186 por hijo. El 20% restante se acumula y se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus valores sin cambios:

$52.250 para un hijo.

para un hijo. $81.936 para dos.

para dos. $108.062 para tres o más. ANSES AUH 1.png El cronograma de pagos se organiza por terminación de DNI y arranca el 9 de febrero. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos de la AUH en febrero 2026 se organiza según la terminación del DNI: DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminado en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminado en 5: martes 18 de febrero.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero.

DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero.

DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero.

DNI terminado en 9: martes 24 de febrero. Anses recuerda que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar, siempre que la información personal esté actualizada.