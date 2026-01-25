Tiene un especial en Netflix: quién es el actor que imitó a Javier Milei en la TV de Estados Unidos El comediante Marcello Hernández parodió al Presidente y su relación con Donald Trump en un icónico programa. Su actuación se viralizó en las redes sociales. Por + Seguir en







Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

El comediante Marcello Hernández interpretó al presidente Javier Milei en Saturday Night Live, el icónico programa de la cadena estadounidense NBC, y se hizo viral. La parodia se trató de un sketch ambientado en una supuesta entrega de premios organizada por la Casa Blanca.

Hernández, de 28 años, forma parte de Saturday Night Live desde 2022 y cuenta con varios videos viralizados en la red social TikTok, con los que realizó sus primeros pasos artísticos. En tanto, el 7 de enero se estrenó Marcello Hernández: American Boy en la plataforma Netflix, en el que abordó con humor y sinceridad las complejidades de crecer en un hogar con raíces latinas dentro de los Estados Unidos.

A partir de anécdotas personales sobre su familia, su madre cubana y su padre dominicano, el comediante conectó con una audiencia diversa y utiliza el cruce cultural como motor para generar risas y reflexiones sobre la identidad de los inmigrantes de segunda generación.

En la parodia, Milei apareció caracterizado como un seguidor absoluto de su par de Estados Unidos, Donald Trump. Hernández fue el encargado de interpretarlo, con patillas pronunciadas, banda presidencial y un acento porteño exagerado, al subir al escenario de los llamados “Trump Awards” para presentar una de las categorías.

Embed Javier Milei fue parodiado anoche en el programa estadounidense “Saturday Night Live”



El sketch consistía en unos falsos premios de Trump, entregados por sus amigos #SNL pic.twitter.com/JMsUoCb1ze — fefe (@fedeebongiorno) January 25, 2026 El eje del sketch giró en torno a la relación económica entre Estados Unidos y la Argentina. Mezclando inglés y español, el falso Milei definió a Trump como “líder, visionario y el tipo que acaba de tirarme 20 mil millones de dólares”, en alusión al desembolso extraordinario otorgado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que el Gobierno argentino devolvió a comienzos de este año.