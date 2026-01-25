25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tiene un especial en Netflix: quién es el actor que imitó a Javier Milei en la TV de Estados Unidos

El comediante Marcello Hernández parodió al Presidente y su relación con Donald Trump en un icónico programa. Su actuación se viralizó en las redes sociales.

Por
Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

Marcello Hernández interpretó a Javier Milei.

El comediante Marcello Hernández interpretó al presidente Javier Milei en Saturday Night Live, el icónico programa de la cadena estadounidense NBC, y se hizo viral. La parodia se trató de un sketch ambientado en una supuesta entrega de premios organizada por la Casa Blanca.

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
Te puede interesar:

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Hernández, de 28 años, forma parte de Saturday Night Live desde 2022 y cuenta con varios videos viralizados en la red social TikTok, con los que realizó sus primeros pasos artísticos. En tanto, el 7 de enero se estrenó Marcello Hernández: American Boy en la plataforma Netflix, en el que abordó con humor y sinceridad las complejidades de crecer en un hogar con raíces latinas dentro de los Estados Unidos.

A partir de anécdotas personales sobre su familia, su madre cubana y su padre dominicano, el comediante conectó con una audiencia diversa y utiliza el cruce cultural como motor para generar risas y reflexiones sobre la identidad de los inmigrantes de segunda generación.

En la parodia, Milei apareció caracterizado como un seguidor absoluto de su par de Estados Unidos, Donald Trump. Hernández fue el encargado de interpretarlo, con patillas pronunciadas, banda presidencial y un acento porteño exagerado, al subir al escenario de los llamados “Trump Awards” para presentar una de las categorías.

Embed

El eje del sketch giró en torno a la relación económica entre Estados Unidos y la Argentina. Mezclando inglés y español, el falso Milei definió a Trump como “líder, visionario y el tipo que acaba de tirarme 20 mil millones de dólares”, en alusión al desembolso extraordinario otorgado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que el Gobierno argentino devolvió a comienzos de este año.

"Todo esto describe a mi mejor amigo y el dueño de mi cuerpo ideal Donald Trump", agregó el comediante, quien al abrir el sobre recibió otro cheque por 20 mil millones de dólares.

La escena avanzó con elogios desmedidos hacia el expresidente republicano y remates irónicos. Al anunciar el premio a “Mejor película extranjera”, el sobre apareció vacío, pero el personaje cerró el chiste al asegurar que Trump sí había incluido “otro cheque por 10 mil millones”. El segmento terminó con la aparición del actor que encarna a Trump, quien le quitó el premio y lo despidió sin rodeos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Rating Cero

Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Elizabeth Smart, una de las sobrevivientes de secuestro más conocidas de Estados Unidos, vuelve a exponer uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de Netflix Kidnapped: Elizabeth Smart.
play

Secuestros: Elizabeth Smart, el nuevo documental en Netflix que deja sin palabras

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

Mollo decidió correrse del centro de la escena y apostar por un camino propio.

Qué es de la vida de Georgina Mollo, Mili en Chiquititas: tiene 42 años

Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países.
play

La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final

Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos.
play

Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol

últimas noticias

La constructora fantasma fue detenida por la Policía de la Ciudad. Operaba por Marketplace de Facebook.

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Hace 11 minutos
Alex Pretti tenía 37 años.

Habló el padre del enfermero asesinado en Minneapolis: "Estaba preocupado por lo que pasa"

Hace 30 minutos
Facundo Arana vivió una hermosa historia de amor con María Susini.

Cuál fue el motivo de la separación entre Facundo Arana y María Susini tras 19 años en pareja

Hace 44 minutos
Ciertos indicadores físicos permiten anticipar riesgos futuros.           

Un estudio reveló que el trabajo cardiorespiratorio es clave para la longevidad: a qué se debe

Hace 48 minutos
Podrían ser más los presos políticos liberados.

Venezuela liberó otros 80 presos políticos, mientras crece la preocupación por los argentinos detenidos

Hace 51 minutos